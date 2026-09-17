El actor de Lomas de Zamora que prepara su transformación para la icónica madame de la obra Cabaret

Fabián Lembo es un actor de Lomas que prepara con compromiso y responsabilidad el personaje de Madame Dietrich.

Con una gran preparación en el mundo actoral, Fabián Lembo (62) de Lomas de Zamora se prepara para un nuevo desafío: ponerse en la piel de la madame de la obra adaptada Cabaret que se estrenará el 16 de octubre en Dandelion . "Apuntamos a lo vanguardista, a lo distinto", adelantó.

Lembo es un profesional no sólo de la actuación, también se dedica a hacer entrevistas, cuenta con un canal de YouTube y un programa en el streaming en Comunidad Lomas . Es coach cuántico, locutor y productor de radio. Siempre le gustó destacar a los artistas y a todo aquel que aporte a la cultura.

"He estudiado teatro desde mis 27 años, pude estar arriba del escenario en varias oportunidades, tengo una amplia preparación, tomé muchos talleres con actores destacados como el recordado Lito Cruz y hoy me encuentro preparando un personaje que me atraviesa y me desafía en varios aspectos", comentó sobre su carrera que la retoma con esta obra después de más de una década de no subirse a las tablas.

Respecto a su formación en Lomas destacó que también ha hecho una gran cantidad de trabajos: "Estuve haciendo teatro en la Dante Aligheri con el grupo de teatro con el director Juan Di Tulio. Pude perfeccionarme en el teatro clásico y fue parte de obras de Luiggi Pirandello en el Teatro Biblioteca Mentruyt con la otra obra Inquisición de Fabri".

Una transformación para ver el mes que viene en Lomas de Zamora

Desde el año pasado que comenzó a gestarse la adaptación del music hall Cabaret que está a cargo del Director y Productor, Marcelo Malvárez y que se podrá ver en Lomas. Los ensayos ya están a pleno, pero el personaje de Lembo requiere de una gran transformación.

Sin dudas, el lomense es un actor de línea clásica y vanguardista, eso es lo que lo hace distinto y el motivo por el cual fue convocado para ponerse en el personaje de Madame Dietrich. "Lo que más me gusta del teatro y lo que me interesa es la creación del personaje, brindarle la identidad correcta", expresó el actor de Lomas, quien además agregó lo que significa el aplauso para todo artista: "Es una verdadera retroalimentación, la consagración del resultado, del trabajo de tantos meses que conlleva el armado de un personaje".

La adaptación que hizo Malvárez para presentar en Lomas apunta a lo nuevo, a lo vanguardista, a lo distinto, según detallaron desde la producción de la obra. "Mi personaje es una mujer trans, la madama del lugar que se incorporó a esta obra de Cabaret. Cuando me dieron el personaje comencé a indagar como es esto de ser trans y como he hecho algunas notas sobre el tema, me fui metiendo en esa transformación", contó.

Una transformación que cautivó al actor de Lomas.

Lembo es un gran estudioso y se encargó de armar el personaje muy minuciosamente: "Sé del tema porque lo he tratado y vivido en diferentes ámbitos. Gracias a ello aprendí mucho de las personas trans y sobre todo de lo que se sufre durante el proceso", comentó con total profesionalismo y compromiso.

Brindando al personaje fuerza e indentidad es que pudo armarlo y ya se pudo sentir como la madama porque tuvo una prueba para meterse en la piel de Dietrich. "Cuando se hizo la prueba de makeup y vestuario al montarme, ese efecto fue verdaderamente mágico, delicado".

Durante el music hall hay, Lembo tiene dos cambios de vestuario y dos monólogos: "Tuve que aprender también a caminar arriba de los tacos y siento que cada día me voy identificando y transformándome más en este personaje", concluyó.

Los detalles de la obra

La vida es un Cabaret es un music hall compuesto de seis personajes en un mismo escenario. Pero, detrás de cada mirada, un mismo sueño. Cada actor interpreta lo que sucede en un espacio atravesado por el amor, la rivalidad, la danza y el deseo se encuentran bajo las luces del cabaret.

Para adquirir las entradas para la función del 16 de octubre a las 20.30 en Dandelion entrar en el siguiente link: https://www.genve.com.ar/cabaret