miércoles 16 de septiembre de 2026
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16 de septiembre de 2026
Fallo judicial.

Mató a su vecino a fierrazos en Ingeniero Budge y le dieron cinco años de prisión

La Justicia consideró que hubo un exceso en la legítima defensa, ya que el imputado intentó evitar que lo apuñalaran. El crimen ocurrió en 2023.

El homicidio en Budge quedó filmado.

El homicidio en Budge quedó filmado.

La pena recayó sobre Walter Urquiza, quien había sido detenido por el brutal asesinato de Sebastián Fernando Belozo ocurrido en 2023. El hecho había quedado filmado por una cámara de seguridad y generó una fuerte conmoción en Lomas.

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El imputado se sometió a un juicio abreviado. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Lomas de Zamora calificaron el hecho como un “homicidio con exceso en la legítima defensa”. En consecuencia, le aplicaron una pena de sólo cinco años de cárcel.

El condenado al momento de su detenci&oacute;n.

El condenado al momento de su detención.

Lo llamativo fue la acusación fue menos grave que la original. Cuando se produjo el hecho y se ordenó la captura del asesino, el caso estaba caratulado como “homicidio simple”, el cual contemplaba una pena de 8 a 25 años de prisión. Los jueces entendieron que el imputado se defendió de que Belozo lo apuñalara, pero se excedió en su accionar.

Urquiza había permanecido prófugo durante dos años, hasta que fue capturado por la Policía Federal durante un allanamiento en la calle Iparraguirre, en julio de 2025. Además del asesinato de Belozo, poseía un frondoso prontuario delictivo y tenía dos pedidos de detención por “robo automotor” cometidos en 2019 y 2021.

Por el crimen hay otro hombre imputado. Fue quien le acercó la varilla metálica a Urquiza para golpear a Belozo. Todavía se encuentra en libertad.

El crimen a fierrazos

La víctima fue salvajemente asesinada a golpes.
La víctima fue salvajemente asesinada a golpes.

El crimen ocurrió el 11 de noviembre de 2023 en la intersección de las calles Montiel y Figueredo, en Ingeniero Budge. Según se pudo ver en una cámara de seguridad, Belozo llegó al lugar en una bicicleta y mantuvo una fuerte discusión con Urquiza, en la que habría intentado apuñalarlo.

En ese momento, un tercer sujeto que estaba a pocos metros le acercó una varilla metálica a Urquiza, quien la utilizó para golpear en la cabeza varias veces a Belozo hasta provocarle la muerte.

La víctima quedó tirada en plena calle contra el cordón, desangrándose poco a poco, mientras que el agresor y su cómplice huyeron caminando.

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