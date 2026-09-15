La comunidad de hockey se moviliza para poder recaudar fondos y que Óscar se pueda operar

Óscar tiene 22 años, es jugador y árbitro de hockey y, aunque vive en Fiorito, el deporte le permitió construir vínculos con los vecinos y jóvenes de Ingeniero Budge . Hoy, necesita realizarse una operación y comprar una prótesis, y esa comunidad que encontró a través del hockey se moviliza para acompañarlo ya que necesita juntar $1.500.000 antes de que termine septiembre.

"El deporte para mí no es solo ir a entrenar un rato, es lo que me ordenó la vida, me dio amigos, me enseñó a ser responsable y me dio un lugar a donde pertenecer", expresó Óscar en diálogo con La Unión .

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El vecino de Forito comenzó a jugar en 2019 junto a su hermano menos en el Club Latino , después de haber acompañado a una amiga a entrenar; con el tiempo, el deporte se convirtió en una parte fundamental de su vida. "Estuvimos algunos años y cuando el club cerró sus puertas los que queríamos seguir practicando el deporte nos fuimos a Lucero Hockey Club donde ya teníamos amigos y conocidos", expresó.

"Gracias al deporte conozco vecinos y vecinas de Budge. A través del hockey pude conocer a pibes y pibas que capaz, si no era por el club, nunca hubiera cruzado", enfatizó.

Además de jugar, Oscar se desempeña como árbitro. Para él, ocupar ese lugar también significó una manera diferente de entender el deporte, "ser árbitro me cambió la cabeza", detalló y agregó "como jugador a veces te calentás y no entendés los fallos, pero cuando te toca estar del otro lado aprendés a ver el juego con más respeto".

"Me gusta porque es otra forma de seguir aportando. Desde adentro de la cancha, desde afuera dirigiendo, o desde el banco alentando, siempre es sumar para que el deporte siga creciendo. Me hace sentir útil", señaló.

"Con $100, $500 o simplemente compartiendo el alias ya me están acercando a mi prótesis".

Una lesión que lo cambió todo

Su vida dio un giro inesperado, sufrió una grave fractura en una de sus piernas mientras jugaba con amigos. En el hospital le informaron que necesitaría una prótesis y que durante un largo periodo no podría volver el pie; "en el momento no entendía la gravedad", admitió y agregó "se me vino el mundo abajo. Es duro, más a nivel cabeza que físico. Te cambia todo".

La prótesis tiene un costo de $1.500.000, una suma que Oscar y su familia no pueden afrontar por sus propios medios. Por eso, amigos, familiares, compañeros, entrenadores y distintas personas vinculadas al hockey comenzaron a organizar actividades para recaudar fondos.

"Están haciendo lo imposible, rifas, vendiendo cosas, organizando torneos de hockey 5vs5, pero no llegamos y necesito recaudar el dinero antes de que termine el mes de septiembre", relató.

El apoyo de la comunidad de Ingeniero Budge

El pedido también se extendió a la comunidad Unión Hockey del Sur y a distintos clubes y personas que forman parte de su recorrido deportivo; los mensajes y muestras de apoyo se multiplicaron en los últimos días. "Estoy muy acompañado, la verdad. Principalmente por mi familia y también por mis amigos que son parte de mi día a día. Estoy muy agradecido", expresó.

“Lo único que les puedo decir es gracias, de corazón. Con $100, $500 o simplemente compartiendo el alias ya me están acercando a mi prótesis, a volver a la cancha, aunque sea a dirigir. Todo suma y todo me llega", subrayó.

Mientras atraviesa este momento de incertidumbre, Oscar reconoce que todavía está procesando todo lo ocurrido, pero también destaca que no está solo. "Jamás pensé que todo iba a ser un poco más fácil gracias a la comunidad a la que pertenezco, que es Unión Hockey del Sur. Gracias a cada uno que se preocupó por mí para darme una mano desde su lugar. Mi familia, mis amigos y yo estamos muy agradecidos".