Un emprendedor lomense apuesta por el pop asiático y el universo de lo viral

Con la pasión puesta en los nuevos desafíos es que el emprendedor lomense, Diego Deimundo decidió jugársela por una propuesta innovadora que apunta a un público consumidor de redes sociales . Se trata de una tienda pop asiática donde se pueden encontrar todos los productos virales.

Con el objetivo en buscar un negocio innovador es que el emprendedor se lanzó hace unas pocas semanas a crear este emprendimiento en pleno centro de Lomas . "La idea surge porque vivo en Lomas y soy comerciante desde siempre. En este local apuntamos a un público joven/adolescente en su mayoría y aunque recién abrimos estamos viendo que funciona", explicó.

Hay cupos disponibles. Desde un centro barrial incentivan a los vecinos de Lomas a realizarse chequeos médicos de rutina

El desafío del emprendimiento es estar atento a lo nuevo, a lo que requiere el público. "Estuve detrás de esta idea varios meses, desde principio de año prácticamente y lo pude concretar a través de recomendaciones de conocidos de años, así que me gusta apostar a lo nuevo", contó.

Deimundo comentó que siempre ha sido emprendedor: "Tuve polirubro antes, una mezcla de todo un poco. Siempre aposté a distintos desafíos y hasta tuve una playa de estacionamiento, nada que ver a lo de ahora".

Como todo apasionado por el trabajo en lo nuevo encuentra ese motor que lo incentiva a probar nuevas ideas: "Me encantan los proyectos nuevos. Diseñarlos, armarlos y llevarlos a cabo. Es todo un desafío para mi. Este en particular me motivó que hay muchas cosas que son tendencia hoy y eso significa apuntar a un público joven, adolescente", recalcó.

El local que se llama Hana & Co es visitado por personas de todas las edades aunque está dedicado al cliente más joven que entiende de las tendencias del momento.

Sus colores llamativos y las largas góndolas llenas de productos que van desde ramen, bebidas y snaks asiáticos hasta peluches, maquillajes y skin care coreano, llaman la atención de todos los que pasan por la puerta del negocio ubicado en Boedo al 300.

El desafío innovador que lo atrapó

Sobre el desafío innovador recomendó siempre ir por algo distinto. "En mi caso, decidí apuntar a lo masivo, a la tendencia. A ese público joven que se anima y conoce los productos en tendencia, pero también hay una realidad que es lo interesante para mi porque entiendo que con el tiempo va a ir cambiando los productos que el público elija y eso es lo que me gusta porque lo veo bien dinámico", detalló.

Para apuntar a ese desafío, el lomense aseguró que el secreto es estar atento. "Creo que un poco lo voy a ir viendo sobre la marcha, pero siempre hay que estar pendiente del mismo cliente, de lo que pida para este rubro y para otros también", comentó.

Para los que quieren emprender aconsejó no frustrarse y buscar la manera que llegar al punto de partido con mucha paciencia: "Hace muy poco que abrimos y todavía estamos acomodando la mercadería", recordó.

Por otra parte, contó que antes de la apertura estuvieron casi dos meses en obra: "Siempre hay que tener en cuenta que todo emprendimiento requiere de mucho esfuerzo y horas de trabajo. Recién ahora nos estamos terminando de acomodar", manifestó.

Sobre el futuro es muy positivo porque la apuesta es muy grande y admitió que va a seguir por el mismo camino: "Lo fundamental es seguir escuchando al cliente".