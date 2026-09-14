El conservatorio Julián Aguirre celebrará sus 75 años con un festival de música en Lomas.

Este sábado 19 de septiembre, el Conservatorio Julián Aguirre celebrará sus 75 años con un festival de música en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora. El encuentro comenzará a las 20 y tendrá presentaciones de solistas, tríos, cuartetos y la orquesta típica de la institución.
La actividad se realizará en Manuel Castro 262 y forma parte de las celebraciones por el 75° aniversario del Conservatorio Julián Aguirre. La propuesta reunirá diferentes expresiones musicales durante dos horas y media.
La programación para el festival del Julián Aguirre
- 20 a 20:30: Carlos Moscardini y Juan Martín Scalera, en formato de dúo de guitarras.
- 20:40 a 21:10: Aura Trío, integrado por Popi Spatocco en piano, Ricardo Cánepa en contrabajo y Matías Furió en percusión.
- 21:20 a 21:50: Cuarteto Nómade.
- 22 a 22:30: Orquesta Típica del Conservatorio Julián Aguirre.
El festival de música tendrá como escenario al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora y se desarrollará con la participación de artistas y agrupaciones vinculadas a la institución.
La propuesta es impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Agencia de Cultura Lomas, en el marco de los festejos por las siete décadas y media de trayectoria del conservatorio.