Dos músicos de Lomas participaron de un concurso de composición y obtuvieron los mejores puestos

Fabricio Gatta y Osvaldo Suárez son de Lomas y ganaron en el Concurso de Composición 2026. Sus obras serán presentadas por la orquesta de Rosario a fin de este mes.

Dos talentosos músicos de Lomas participaron de un concurso de composición de nivel Nacional y obtuvieron los mejores puestos del certamen. Sin saber que estuvieron compitiendo, Fabricio Gatta de Banfield y Osvaldo Suárez de Temperley se consagraron ganadores y la alegría fue doble porque se conocen de cuando estudiaban en el Conservatorio Julián Aguirre.

Colegas y amigos unieron sus talentos sin ni siquiera proponérselo. Fue el compositor y pianista, Gatta quien contó la grata sorpresa que se llevó cuando vio que Suárez también había ganado el Concurso Nacional de Composición para Orquesta de cuerdas 2026 que organizó la Municipalidad de Rosario, Santa Fe.

"Obtuve el segundo lugar del concurso con mi obra 'Metrópolis', pero lo más lindo es que en el mismo certamen también resultó premiado mi gran colega y amigo, Osvaldo Suarez, que es vecino de Temperley y fue mi compañero en el conservatorio de música, Julián Aguirre", fue lo primero que destacó Gatta al contar la felicidad que sintió al saber que dos representantes de Lomas se quedaron con el galardón.

De entre unos 58 músicos que se presentaron en el concurso fueron elegidas, las tres mejores composiciones (entre las que están las obras de los lomenses) y además se entregaron dos menciones honoríficas. Por eso, es sumamente importante lo conseguido por Gatta y Suárez.

Suárez que es músico, compositor, educador y violinista obtuvo el tercer puesto con su obra denominada "Conflicto en Irán". Pero, lo más importante de dicho certamen es que todas las composiciones ganadoras serán estrenadas el miércoles 30 en la Ciudad de Rosario. "La orquesta de cámara de Rosario será la encargada de estrenar dichas obras y dicha presentación será abierta al público", especificó el músico de Banfield que se destaca en la mayoría de sus obras para orquesta por las cuerdas y sinfónicas dentro de un estilo muy cercano al tango que, según aseguró: "Siempre está presente".

Fabricio Gatta es un gran compositor, pianista y docente de Banfield que ha obtenido reconocimientos por sus obras a nivel nacional e internacional.

Dos músicos de la zona, formados juntos, premiados en el mismo concurso no se da a menudo y por eso ambos se sorprendieron por lo que sucedió y lo que queda cuando puedan encontrarse en el concierto del 30 de septiembre en la Ciudad de Rosario. "Parte de mi formación musical la hice en el Conservatorio Julián Aguirre y representar el lugar es un orgullo enorme. Quedaron muchos recuerdos en mí de ese lugar, maestros, colegas y amistades", afirmó Gatta que como profesional obtuvo distintos reconocimientos de nivel nacional e internacional con obras estrenadas en distintos países y premiadas en concursos de gran prestigio, como sucedió en este certamen al cual se presentó con gran entusiasmo.

El orgullo de los dos artistas

Si bien cada uno de los lomenses se presentaron sin estar en contacto, Gatta contó el aprecio, el cariño y el respeto que le tiene a Suárez como artista: "Lo insólito de todo esto es que nunca nos vemos por cuestiones laborales y de distancias, pero fuimos compañeros de estudio en el conservatorio Julian Aguirre de Banfield en nuestra juventud y hoy se nos da esta linda noticia de que ambos somos ganadores".

Por su parte, Suárez contó públicamente que se siente "muy honrado de esta Premiación por Organismos Estables de Rosario, es una música que vivencia problemas del mundo que se va a estrenar en el Teatro Príncipe de Asturias, a las 20 en Rosario y no quiero dejar de mencionar mi gran felicitación para Fabricio Gatta".

En tanto, Gatta fue más revelador respecto a su obra ganadora Metrópolis y explicó: "Es un concierto cinematográfico en tres movimientos para orquesta de cuerdas que rinde homenaje al pulso indomable de la ciudad de Buenos Aires. Lejos de ser un tango tradicional, la obra utiliza los elementos más viscerales de nuestra música ciudadana, su rítmica punzante, sus lamentos melódicos y su tensión dramática como el tejido conectivo para plasmar una urbe caótica y nostálgica".

El Concurso Nacional de Composición para Orquesta de Cuerdas 2026 reconoció el talento, la creatividad y las nuevas músicas que "siguen enriqueciendo nuestra escena cultural". También, agradecieron a todas las personas que participaron y formaron parte de la propuesta.