Llega la Semana de la Salud a la Universidad de Lomas: controles, prevención y cuidado

Del lunes 14 al viernes 18, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) llevará adelante la Semana de la Salud , una propuesta gratuita y abierta a la comunidad que ofrecerá controles médicos, atención oftalmológica, capacitación en primeros auxilios, estudios para plantillas ortopédicas y una campaña de donación de sangre.

Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en Camino de Cintura y Juan XXIII, Lomas de Zamora , y algunas de las propuestas requieren inscripción previa.

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El lunes 14, a partir de las 11 , se realizarán aptos físicos, la jornada incluirá controles de peso y talla, electrocardiograma y evaluaciones traumatológicas, oftalmológicas y odontológicas, con el objetivo de facilitar el acceso a controles básicos de salud para la comunidad.

El martes 15, de 11 a 18 , será el turno de la Jornada de Salud Visual, que requiere inscripción previa y estará abierta a la comunidad. Podrán participar niños y niñas a partir de los 10 años, tanto quienes tengan receta como quienes quieran realizar una evaluación. La actividad ofrecerá modelos de anteojos para elegir y la posibilidad de adquirir los lentes con un 50% de descuento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frente Estudiantil Popular (@fepsociales) La inscripción es a través de un link.

El miércoles 16 a las 12 se realizará una charla sobre primeros auxilios, en la que se abordarán herramientas para actuar frente a distintas situaciones de emergencia. Entre los contenidos se encuentran la evaluación de una situación, RCP, maniobra de Heimlich, hemorragias, heridas y quemaduras, desmayos y convulsiones, shock e intoxicaciones.

"Muchísima gente no sabe cómo se hacen estas maniobras y, en caso de intervenir frente a alguien que tenga un paro cardiorrespiratorio, sería bueno saber cómo accionar", explicó Joaquín, presidente del Frente Estudiantil Popular (FEP), actual conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frente Estudiantil Popular (@fepsociales) Habrá descuentos en lentes de un 50%.

Controles, prevención y herramientas para el cuidado de la salud

El jueves 17 desde las 11 habrá una jornada de plantillas ortopédicas, con estudio personalizado, análisis de la pisada y confección de plantillas a medida, orientadas a la corrección y el alivio de distintas molestias. El servicio está pensado para personas que presentan dolor de pies o rodillas, pie plano, pie cavo, espolón calcáneo, fascitis plantar, metatarsalgia o talalgia.

Finalmente, el viernes 18, de 8 a 12, se llevará adelante una campaña voluntaria de donación de sangre, junto con FundoSol, el Centro Regional de Hemoterapia. Para donar es necesario encontrarse en buen estado de salud el día de la campaña, tener entre 18 y 65 años, las personas mayores de 65 deberán contar con autorización médica, y pesar más de 50 kilos. Además, deben haber transcurrido 12 meses desde el último tatuaje, sesión de acupuntura o piercing, así como desde una transfusión o cirugía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frente Estudiantil Popular (@fepsociales) Las actividades se desarrollarán en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ.

Una propuesta que busca facilitar el acceso a la salud

Joaquín explicó que la iniciativa surgió a partir de una experiencia que vienen desarrollando desde hace varios años. "Nosotros armamos jornadas de salud visual desde antes de la pandemia. El año pasado sumamos algunas actividades que vimos que a la gente le gustaron muchísimo y por eso las volvimos a repetir", señaló.

En ese sentido, destacó que la propuesta también busca dar respuesta a las dificultades que muchas personas encuentran a la hora de acceder al sistema de salud. "Pensamos en lo difícil que es conseguir un turno, encontrar un espacio que no te arranque la cabeza desde lo económico y en que mucha gente no tiene cobertura social para acceder a una prepaga. Los hospitales también están saturados y los turnos son difíciles de conseguir", sostuvo.

Remarcó además que las condiciones laborales y la falta de tiempo son otro de los obstáculos para realizar controles médicos. "Mucha gente trabaja 24 horas para poder mantenerse y tampoco tiene el tiempo de ir al médico. Entonces se nos ocurrió incluir dentro de esta semana las plantillas para los pies, los lentes, la jornada de salud visual y también la jornada de primeros auxilios", explicó.

La Semana de la Salud también recupera una actividad que ya había sido realizada anteriormente: la campaña de donación de sangre. "A veces parece que es un montón, pero la realidad es que no es nada: son 20 minutos y, si uno está sano, puede donar sangre tranquilamente", remarcó Joaquín. Para conocer más información sobre cada actividad y acceder a los links de inscripción, se puede consultar a los canales oficiales del FEP.