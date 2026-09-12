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12 de septiembre de 2026
Investigación.

Piden juzgar al acusado de asesinar a Noelia Rivero en Temperley

La fiscalía solicitó la elevación a juicio contra Tomás Núñez, detenido por matar a puñaladas a Noelia Rivero el 29 de mayo pasado en Temperley.

Noelia Rivero, la joven víctima del femicidio.

Noelia Rivero, la joven víctima del femicidio.

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que la fiscal Marcela Juan, al frente de la UFI 16 de Lomas de Zamora, pidió el cierre de la etapa de instrucción de la causa para su la elevación a juicio. Ahora la decisión depende del Juzgado de Garantías a cargo del caso.

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Mientras tanto, el imputado permanece alojado en la Unidad 34 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos psiquiátricos.

La causa tiene una particularidad que podría impedir que Núñez llegue a un juicio oral tradicional: los informes psiquiátricos incorporados al expediente, a los que tuvo acceso este medio semanas atrás, podrían determinar que es inimputable.

Si se dispone la elevación y la causa llega a un tribunal, serán los jueces quienes determinen la situación del acusado, que podría continuar internado en una unidad neuropsiquiátrica bajo una medida de seguridad.

Femicidio de Temperley

El crimen ocurrió en una vivienda de Lavalle al 1700, en Temperley. Ese sábado, alrededor de las 13, Núñez llamó al 911 y aseguró que tenía secuestrada a su pareja y que iba a matarla. También aportó la dirección de la vivienda.

Antes de que llegara la Policía, el hombre se comunicó con su hermana. Según trascendió, le dijo que Noelia le había sido infiel con su hermano y anticipó que iba a matar a ambos para luego quitarse la vida. La mujer alcanzó a advertirle al otro hermano para que no fuera al domicilio.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, Núñez no abrió la puerta. Mientras la Policía intentaba controlar la situación, Noelia Rivero logró comunicarse con el 911 y pidió una ambulancia: dijo que su pareja quería matarla y que no la dejaba salir.

Los policías ingresaron al domicilio, aunque encontraron obstáculos colocados por el hombre para impedir el acceso. Ya adentro, los efectivos hallaron a Núñez herido en los brazos y el cuello, con cortes considerados superficiales. Noelia, en cambio, había sido asesinada a puñaladas.

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