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12 de septiembre de 2026
¿Qué onda?

Cuál era extraño pedido que le hacía Viviana Canosa a Yanina Latorre

Yanina Latorre recordó la llamativa exigencia que le hacía, a través de un tercero, Viviana Canosa cuando compartían un programa en El Nueve.

Yanina Latorre liquidó a Viviana Canosa.

Yanina Latorre liquidó a Viviana Canosa.

"Cuando Roccasalvo y Monti volvieron a Canal 9, yo era su panelista estrella. ¡Qué programa! La pasé mejor con Monti que con Roccasalvo porque Roccasalvo no te prohibe pero es como que está muy pendiente de la cantidad de segundos que hablás", arrancó Yanina Latorre en su programa de América TV.

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"Soy muy habladora y Roccasalvo te cuenta las veces que te ponchan al aire. A la noche repetían a las 3 de la mañana el programa que hacíamos y un día ella se dio cuenta de que Amalia Granata y yo teníamos una participación destacada y pidió que la poncharan a ella mientras nosotras hablábamos en off porque le importa mucho que se vea su imagen al aire", explicó Latorre Latorre sobre la interna en ese programa.

Yanina Latorre tildó de envidiosa a Viviana Canosa

Ximena Capristo preguntó si era por una cuestión de envidia, y Yanina Latorre fue clara. "No, entiendo que es de otra época de la tele. A mí el segundo me importa nada y si mañana vos te lucís, hablá a cámara una hora. El tema es que nos vaya bien. La que me envidiaba las cosas era Viviana Canosa, que pedía que no use ni relojes ni carteras. Diego Toni me pidió que me saque las cosas de las manos", reveló la conductora de SQP.

"Diego Toni, el gerente del 9, me dijo: ´Viviana es la conductora, y si vos tenés un reloj de botinera, no le gusta´. Cuando Canosa se cae al piso, tiene el tema tobillo, estaba embarazada y vienen Monti y Roccasalvo. Era juntar la dupla después de un montón de años y estábamos con Granata y Evelyn von Brocke, que terminó todo mal. Cuando el programa pasó a los sábados y domingos, decidí irme", sentenció Yanina Latorre sobre esa experiencia.

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