Yanina Latorre reveló cómo la familia de Tini Stoessel controlaba su dinero

En medio del conflicto económico de Tini Stoessel y su padre, el productor Alejando Stoessel, que llevó a la cantante a realizar una auditoría para ponerse al tanto de su situación financiera, Yanina Latorr e contó detalles de la intimidad familiar de la artista.

"Yo no vi límite (en la tarjeta de crédito). Lo de US$5 mil de límite en la tarjeta yo creo que le ponían US$5 mil en efectivo en una cuenta para que use y se le acababa rápido", indicó Yanina Latorre en su programa en El Observador.

"A mí me han contado que Tini cuando sale con los amigos no tiene para pagar el Uber o la comida porque no la habilitan y como es Tini todo se lo regalan o la invitan", agregó sobre otro dato económico de la vida de la cantante.

“CUANDO TINI SE QUISO COMPRAR UNA CASA CON DE PAUL, EL PADRE LE DIJO QUE NO” Yanina Latorre reveló detalles del conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá: “Cuando Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma. Y yo lo vi”. #Yanina1079 con @yanilatorre ,… https://t.co/zxqJX83RrY pic.twitter.com/7wavkDrvTP

Yanina Latorre recordó una particular situación que presenció y que tiene que ver con el uso de la tarjeta de crédito que tenía Tini Stoessel. Precisamente, la artista se alertó de la situación al intentar hacer una compra.

"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", comentó Yanina Latorre en su ciclo de radio para sorpresa de todos.

Tini y Rodrigo de Paul, juntos.

También recordó cuando Tini Stoessel quiso comprar una casa con Rodrigo De Paul en Madrid, en la primera etapa del noviazgo, y se topó con la negativa rotunda de Alejandro Stoessel.

"Esta pelea no es de hoy: la pelea inició cuando ella estaba de novia por primera vez con Rodrigo De Paul, que ella en ese momento se va a vivir a Madrid y se quiere comprar una casa a medias para vivir juntos y el padre le dijo que no, que por la hacienda, la AFIP", comentó la conductora sobre aquel polémico episodio.