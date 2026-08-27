jueves 27 de agosto de 2026
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27 de agosto de 2026
Polémica.

Yanina Latorre reveló cómo la familia de Tini Stoessel controlaba su dinero

Yanina Latorre se refirió al manejo del dinero de Tini Stoessel y hasta el control que tenían sus padres de los gastos de la tarjeta de crédito de la artista.

Yanina Latorre contó detalles del escándalo de Tini Stoessel.&nbsp;

Yanina Latorre contó detalles del escándalo de Tini Stoessel. 

"Yo no vi límite (en la tarjeta de crédito). Lo de US$5 mil de límite en la tarjeta yo creo que le ponían US$5 mil en efectivo en una cuenta para que use y se le acababa rápido", indicó Yanina Latorre en su programa en El Observador.

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"A mí me han contado que Tini cuando sale con los amigos no tiene para pagar el Uber o la comida porque no la habilitan y como es Tini todo se lo regalan o la invitan", agregó sobre otro dato económico de la vida de la cantante.

El recuerdo de Yanina Latorre de la familia de Tini Stoessel

Yanina Latorre recordó una particular situación que presenció y que tiene que ver con el uso de la tarjeta de crédito que tenía Tini Stoessel. Precisamente, la artista se alertó de la situación al intentar hacer una compra.

"Lo que sí yo vi es que cada vez que ella usa su tarjeta a los padres les suena una alarma y ellos van haciendo como un seguimiento. Yo eso lo vi y estuve presente, que a mí cuando lo vi me horrorizó", comentó Yanina Latorre en su ciclo de radio para sorpresa de todos.

Tini y Rodrigo de Paul, juntos.
Tini y Rodrigo de Paul, juntos.

También recordó cuando Tini Stoessel quiso comprar una casa con Rodrigo De Paul en Madrid, en la primera etapa del noviazgo, y se topó con la negativa rotunda de Alejandro Stoessel.

"Esta pelea no es de hoy: la pelea inició cuando ella estaba de novia por primera vez con Rodrigo De Paul, que ella en ese momento se va a vivir a Madrid y se quiere comprar una casa a medias para vivir juntos y el padre le dijo que no, que por la hacienda, la AFIP", comentó la conductora sobre aquel polémico episodio.

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