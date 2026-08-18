Yanina Latorre contra la serie de Moria Casán: "A Susana Giménez la hace mier..."

La serie biográfica de Moria Casán es un furor en Netflix y también quedó en el centro de la polémica por algunas escenas que dan que hablar. En medio del debate mediático, Yanina Latorre salió con los tapones de punta por la interpretación de Susana Giménez.

Yanina Latorre, en su programa de radio de El Observador, contó su picante mirada sobre la caracterización de Susana Giménez en la serie de Moria Casán.

De madre a hija. Moria Casán se quebró en una emotiva charla con Sofía Gala

“A Susana la hace mierda, para mí gusto no está bueno, porque es como que la subestima. La deja como una boba. Está todo autorizado por Moria y se cuenta lo que ella quiere, y cómo ella quiere”, dijo al aire.

Y también sumó otra polémica: “Hizo un posteo en Twitter, agradeciendo a todo el mundo que trabajó en la obra, y a la única que no le agradece es a Cecilia Roth. Viste la criticaron, que llegaba tarde, que no le ponía onda. Moria es muy viva para hacer esas cosas”.

Yanina Latorre, contra la serie de Moria Casán.

Leticia Bredice se pone en la piel de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

Susana Giménez está interpretada por Mica Riera, en su juventud, y por Leticia Bredice en su etapa más madura. La polémica fue por esta última caracterización.

“Lo que hizo no fue una imitación, fue poner más un personaje. Lo que pasa es que bueno, Sofía es la madre, la debe tener totalmente internalizada y no creo que la imite, hace el personaje lo más cercano y parecido posible. A mí Bredice de Susana no me gustó, parece que la burlan, ya de por sí a Susana no le gusta que la imiten, pero la cara es caricaturesca”, concluyó.