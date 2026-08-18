miércoles 19 de agosto de 2026
Escribinos
18 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Yanina Latorre contra la serie de Moria Casán: "A Susana Giménez la hace mier..."

Yanina Latorre criticó la caracterización que hace Leticia Bredice de Susana Giménez en la serie biográfica de Moria Casán, que es un furor en Netflix.

Yanina Latorre criticó a la serie de Moria Casán.&nbsp;

Yanina Latorre criticó a la serie de Moria Casán. 

La serie biográfica de Moria Casán es un furor en Netflix y también quedó en el centro de la polémica por algunas escenas que dan que hablar. En medio del debate mediático, Yanina Latorre salió con los tapones de punta por la interpretación de Susana Giménez.

Yanina Latorre, en su programa de radio de El Observador, contó su picante mirada sobre la caracterización de Susana Giménez en la serie de Moria Casán.

Lee además
Moria Casán en la presentación de su serie. 
Avant premiere.

Netflix presentó la serie de Moria Casán en una noche llena de estrellas

Moría Casán se emocionó en una charla con Sofía Gala. 
De madre a hija.

Moria Casán se quebró en una emotiva charla con Sofía Gala

“A Susana la hace mierda, para mí gusto no está bueno, porque es como que la subestima. La deja como una boba. Está todo autorizado por Moria y se cuenta lo que ella quiere, y cómo ella quiere”, dijo al aire.

Y también sumó otra polémica: “Hizo un posteo en Twitter, agradeciendo a todo el mundo que trabajó en la obra, y a la única que no le agradece es a Cecilia Roth. Viste la criticaron, que llegaba tarde, que no le ponía onda. Moria es muy viva para hacer esas cosas”.

Yanina Latorre, contra la serie de Moria Casán.

Yanina Latorre, contra la serie de Moria Casán.

Leticia Bredice se pone en la piel de Susana Giménez en la serie de Moria Casán

Susana Giménez está interpretada por Mica Riera, en su juventud, y por Leticia Bredice en su etapa más madura. La polémica fue por esta última caracterización.

“Lo que hizo no fue una imitación, fue poner más un personaje. Lo que pasa es que bueno, Sofía es la madre, la debe tener totalmente internalizada y no creo que la imite, hace el personaje lo más cercano y parecido posible. A mí Bredice de Susana no me gustó, parece que la burlan, ya de por sí a Susana no le gusta que la imiten, pero la cara es caricaturesca”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Netflix presentó la serie de Moria Casán en una noche llena de estrellas

Moria Casán se quebró en una emotiva charla con Sofía Gala

Moria, sobre el rumor de distanciamiento con Lali: "No somos amigas"

Quiénes son las dos ex Gran Hermano que participarán en MasterChef

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Benjamín Vicuña contra Mauro Icardi y la China Suárez. 
Se pudrió todo.

Vicuña se plantó tras la provocación de Icardi y la China Suárez

Las más leídas

Te Puede Interesar

Defensa Civil y la Policía, en el lugar de la explosión.
Susto y drama.

Explotó un transformador en Temperley y dejó al barrio sin luz