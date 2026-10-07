Revelan cómo es la relación entre Yanina Latorre y su hermana Maite

Yanina Latorre hizo un fuerte descargo luego de que se filtrara que su hermana Maite y su mamá estaban revendiendo entradas para el partido de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina contra Benín en el Estadio de River Plate.

En Puro Show, en El Trece, Fernanda Iglesias contó todos los pormenores del escándalo de la reventa de entradas y brindó detalles inéditos del escándalo que sacudió a Yanina Latorre.

Pampito sorprendió al hablar del verdadero vínculo entre Yanina Latorre y su hermana Maite, del que poco se sabía hasta ahora. “Yo sé que ellas no tenían buena relación de hermanas. Es más, tuvieron épocas en donde directamente no se hablaban. No tenían un gran vínculo y muchas veces lo sostenían por Dora, su mamá”, contó el panelista del ciclo de El Trece.

Fernanda Iglesias compartió el chat que la influencer Natalí Rodríguez publicó en sus redes sobre la reventa a través del perfil de Dora, la mamá de Yanina Latorre.

“Hola querida, esto no es una estafa. Mi nieto mayor trabaja para gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría el precio lo pone quien tiene las entradas”, fue la respuesta de la madre de la panelista en Instagram.

“Todavía no sabemos si esto lo maneja Dora, Maite u otra persona”, aseveraron en el programa de El Trece. “Yo creo que a Dora la usaron”, sostuvo Nancy Duré sobre el tema.

Fernanda Iglesias reveló entonces el audio que envió Maite a una seguidora que consultó por las entradas. “Mi hijo Juan Cruz tiene distintos precios y ubicaciones. Si te interesa te paso el contacto, le escribís de parte mía y él te va a decir”, contó sobre este escándalo. Ante esto, la propia Yanina Latorre hizo un descargo y se desligó de las actitudes de su propia familia.