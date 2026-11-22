Yanina Latorre reemplazó a su hija Lola Latorre en el ciclo del streaming de Telefe que sigue los detalles de MasterChef Celebrity. Mientras veía el programa junto a Lizardo Ponce, se animó a hacer una inesperada confesión romántica sobre Mike Amigorena.
"Mike Amigorena me encanta, cocina muy bien, lo amo", expresó Yanina Latorre sobre su amor por el actor y actual participante de MasterChef Celebrity.
La conductora de SQP fue un paso más allá y reveló que le gustaría tener una cita con el ex de Carla Peterson: "Me gustaría que me invite a cenar y que me cocine. Lo veo creativo".
Yanina Latorre, “enamorada” de MIke Amigorena
Yanina Latorre sorprendió al contar que su admiración por el actor viene de hace tiempo y que incluso llegó a estar enamorada de él, aunque de manera platónica.
Yanina Latorre habló de Mike Amigorena.
"En alguna época de mi vida estuve enamorada de él, platónicamente. La verdad es que no lo conozco, pero me parece espléndido", confesó la conductora sobre su amor por el actor.
"Siempre cuando me preguntaban lo confesaba, es mi amor platónico del medio", agregó. Finalmente, volvió a manifestar sus deseos de compartir un momento con él: "Me gustaría una noche comer y tomarme un vino con él".