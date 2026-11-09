Cómo fue el romance de Carla Peterson y Mike Amigorena

Carla Peterson y Mike Amigorena se conocieron en 2008 mientras era la pareja protagónica de la exitosa serie Los exitosos Pells , que fue emitida por Telefe con gran suceso. Poco después de ese encuentro en el set de filmación, comenzaron su romance.

En la serie Sol Casenave (Carla Peterson) y Martín Pells (Mike Amigorena) fueron los conductores del noticiero central más visto del país, Mega News, perteneciente al canal dirigido por Franco Andrada (Hugo Arana).

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Luego de terminar las grabaciones de la tira y después de varios rumores que comenzaron a correr, blanquearon la relación recién en agosto de 2009.

Esto ocurrió cuando Mike Amigorena le dedicó el premio Martín Fierro llamándola cariñosamente "Poy" o "buñuelito" ante las cámaras del evento.

Cuando muchos dudaban de la credibilidad de su historia, ambos actores demostraron lo contrario y sostuvieron un vínculo amorosos de dos años. Además fueron capturados juntos por los fotógrafos en muchas oportunidades y concurrieron a un tendal de eventos, donde se los veía muy enamorados.

Carla Peterson y Mike Amigorena se conocieron en una serie y comenzaron su romance.

La separación de Carla Peterson y Mike Amigorena

La relación de Carla Peterson y Mike Amigorena llegó a su fin a principios de 2011 en buenos términos y ninguno de los dos tuvo críticas públicas hacia el otro.

En aquellos días, el mismo Mike Amigorena se encargó de confirmar la ruptura con Carla Peterson mientras vacacionaba en una playa de San Ignacio.

"Lo que puedo decir es que con Carla estamos distanciados. Me separé y no voy a decir nada más", sentenció el actor en aquel momento.

"Ahora solo pienso descansar hasta que arranque con el unitario", dijo, refiriéndose a Amores tontos, la tira de Pol-ka donde compartió protagónico con Rodrigo de la Serna y Valeria Bertuccelli.

Luego de la separación, ambos mantuvieron una buena amistad con el paso de los años; por ejemplo, Carla Peterson asistió a ver la obra teatral Cabaret protagonizada por Mike Amigorena en 2019.