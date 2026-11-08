Jennifer Lawrence recordó un mal momento en una escena de desnudos

La actriz Jennifer Lawrence recordó cómo , durante el rodaje de Die My Love , película que protagonizó junto a Robert Pattinson , filmó una escena de desnudo frente a personas del equipo que no tenían autorización para estar allí en ese momento.

La estrella del cine aseguró que fue "muy firme al respecto" cuando se enteró, debido a que consideró importante que el equipo entendiera "por qué eso no estaba bien", pensando en otras mujeres que pudieran verse en esa misma posición en el futuro.

En su paso por el pódcast Call Her Daddy , Jannifer Lawrence fue preguntada si, con los años, había aprendido a alzar la voz cuando no se sentía cómoda con algo en un rodaje.

Jennifer Lawrence aseguraba que parte del trabajo implica "amoldarse", recordando cómo no dudó en seguir las directrices de Lynne Ramsay, la directora de Die My Love, cuando le pidió que se cortara y tiñera el pelo para la película.

"Creo que hay que ser flexible, es parte del trabajo", incide la protagonista de Los juegos del hambre. "Pero ahora, sin duda, me expreso con más libertad porque soy consciente del lugar que ocupo en la industria", reconoce, poniendo como ejemplo un momento del rodaje en el que consideró necesario alzar la voz ante una situación que no debería haberse producido.

"Hubo un momento en el set en el que había miembros del equipo que no tenían autorización para estar allí mientras rodaba una escena de desnudo”, reflexionó Jennifer Lawrence en la entrevista.

La actriz recordó su postura: “Me mostré muy firme al respecto, simplemente porque, si no establecemos ese principio, ¿qué va a pasar con una chica desconocida de 18 años cuando se presente y haya gente en el set que no está autorizada a estar allí? Se va a encontrar en la disyuntiva de si dice algo y se gana la fama de ser difícil, o si deja que esas personas con las que no se siente cómoda la vean desnuda".