El papa León XIV: "Economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

El papa León XIV habló en cadena nacional junto al presidente, Javier Milei.

El papa León XIV brindó este domingo su primer mensaje en la Argentina, en el que llamó a defender la democracia, a “convivir en las diferencias” y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados. “Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, desató el Santo Padre en un discurso en en Palacio Libertad.

El Sumo Pontífice señaló, además, “cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, subrayó el papa León XIV.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, enfatizó el Pontífice.

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