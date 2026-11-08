La incertidumbre de Lucas Barrientos sobre su regreso a Los Andes: "Yo me quiero quedar"

El futuro futbolístico de Lucas Barrientos empieza a transformarse en uno de los temas a resolver en el mundo Los Andes . Tras finalizar su préstamo en Deportivo Merlo , el defensor de 20 años debe reincorporarse al Milrayitas en diciembre de 2026. Sin embargo, su vuelta coincide con un escenario de transición institucional y deportivo en Lomas de Zamora.

En diálogo con el programa Fútbol en Milrayitas, el juvenil surgido del predio de Villa Albertina rompió el silencio. Analizó su paso por Deportivo Merlo, detalló su actualidad física y dejó en claro su deseo de tener una revancha en el club que considera su "segunda casa".

A inicios de 2026, el jugador renovó su contrato con Los Andes hasta diciembre de 2027 y fue cedido a préstamo por un año sin opción de compra a Deportivo Merlo , equipo de la Primera B Metropolitana, donde completó la temporada 2026

Lucas Barrientos sumó un rodaje importante en la Primera B Metropolitana durante la temporada 2026, aunque su continuidad se vio afectada de forma imprevista hacia el cierre del torneo.

"La verdad que en Merlo, de 40 partidos jugué 26. Fue casi la misma cantidad de partidos que jugué en el 2024 en Lomas. Pero bueno, tuve algunas bajas también en las que no me citaban. Con Ariel Zárate (quien reemplazó como entrenador a Néstor Ferraresi) creo que jugué los primeros 6 o 7 partidos. Después de la nada me sacó; no sé por qué, no me dio las referencias de por qué me sacó, porque yo me sentía bien", explicó el defensor.

A este desconcierto por la repentina pérdida de la titularidad se sumó una disconformidad con el rol táctico que le tocó ocupar en el equipo del oeste: "Sí, estuve mucho tiempo de cuatro, jugué de cuatro. No me pusieron en mi posición (marcador central). La verdad que yo tenía la idea de jugar en mi posición; allí lo hice bien. No entiendo por qué me sacaron tampoco, eso no lo entiendo".

Lucas Barrientos quiere volver a Los Andes.

El plano institucional y la falta de contactos

El regreso de Lucas Barrientos a Los Andes se dará en un marco complejo, marcado por el panorama electoral del club y la falta de certezas sobre el proyecto futbolístico del próximo año. El futbolista reconoció que aún reina la incertidumbre respecto a su situación contractual y los planes del cuerpo técnico entrante o la dirigencia.

"Ahora me toca volver a Los Andes y ver qué pasa, qué van a hacer conmigo, porque todavía no hablé nada con nadie. Sé que hay elecciones ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo van las cosas. Yo me quiero quedar, obvio sí, por el sentido de pertenencia, pero bueno, son decisiones que toman ellos", sostuvo.

El deseo de una revancha tras las lesiones

El defensor, que llegó a ser convocado a la Selección Argentina Sub-20 en 2024 gracias a su gran aparición en la primera del club, busca dejar atrás un bache en su carrera provocado por las lesiones que lo marginaron durante el año 2025.

"Ojalá me quede porque es como mi segunda casa y siento que sí puedo ayudar en Lomas como lo hice aquella vez en el 2024. En el 2025 no tuve mucho rodaje (solo participó en 7 encuentros: 6 de la Primera Nacional y uno de la Copa Argentina) porque estuve seis meses parado por varias lesiones que me dejaron afuera. Son detalles, pero bueno, vamos a ver qué pasa", concluyó Lucas Barrientos.

Con el pase en su poder y un contrato vigente, el "Cuti" espera definiciones. La nueva conducción de Los Andes tendrá la tarea de evaluar si el defensor central será parte de la estructura para afrontar el campeonato de 2027 o si buscará un nuevo destino.