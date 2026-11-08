Las fotos del festejo de Halloween en el Barrio Odisa de Lomas de Zamora

Las familias de Lomas y alrededores no se quisieron perder uno de los festejos más instalados de Halloween en el Barrio Odisa.

Si hay un evento que ha crecido cada edición es el festejo de Halloween que organiza la Sociedad de Fomento 824 Sueños del Barrio Odisa . En esta oportunidad superó las expectativas ya que recibieron a más de 250 personas que llegaron al espacio desde todos los barrios de Lomas y alrededores con disfraces de primer nivel que realzaron el evento.

Desde la organización contaron que en esta sexta edición llegaron a Odisa , familias de todos lados: Temperley, Lanús, Escalada. Pero, lo más llamativo fue la producción en los disfraces que llevaron para el gran festejo de Halloween. "Si bien todos los años hacemos este gran evento, teníamos dudas en esta oportunidad sobre la respuesta de los vecinos porque en la zona hubo varios festejos como por ejemplo en los comercios de la Avenida General Martín Rodríguez que invitaban a los chicos a pasar a buscar golosinas", comenzó contando el presidente de 824 Sueños, Axel Lozowski.

Con el valor de estar unidos. La Sociedad de Fomento del Barrio Odisa de Lomas cumplió seis años de trabajo en comunidad

La celebración de Halloween va creciendo cada año a nivel nacional, pero eso no evitó que los chicos asistan a una de las jornadas más que instaladas en el Barrio Odisa. Por eso, a partir de las 20.30 comenzaron a llegar los primeros asistentes al SUM de la sociedad de fomento que estuvo especialmente decorada para la ocasión.

En esta sexta edición decidieron que la temática sea amplia, con la posibilidad de homenajear a varios personajes del terror y de todos los tiempos y los chicos tomaron la consigna, apelaron a la creatividad y sorprendieron con sus vestimentas bien definidas para la ocasión.

"Una vez más nos superamos", dijeron desde la organización y agradecieron porque cada año "somos más las familias, las risas y los disfraces que llenan nuestro espacio". Luces, música, un stand de artículos en 3D también de la temática terror, bebidas frutales sin alcohol, palitos helados y un kiosco/almacén que repartió caramelos, fueron parte de la celebración a la que no le faltó nada.

"Para nosotros esta propuesta tiene un sentido muy simple: regalarles a las y los chicos una noche distinta para compartir en familia. Queremos un lugar sano y seguro, lleno de creatividad y de juego. Ahí se encuentran con amigos y vecinos, y animarse a jugar con los 'miedos' se vuelve una aventura divertida", destacaron a través de las redes sociales donde subieron las fotos de quienes se sumaron.

Sobre el crecimiento del festejo de Halloween en Odisa, el presidente de la institución social afirmó: "Estamos muy contentos porque sentimos la gratitud de la comunidad que nos elige. Vienen a compartir un rato con sus chicos a nuestro barrio, deposita esa confianza sobre que la diversión en familia está asegurada".

Las jornadas que se organizan en Odisa cada año para esta fecha de Halloween son totalmente gratuitas para que todos puedan disfrutar sin excepción. "Le ponemos mucho amor cada año para que salga mejor y ellos lo disfruten", finalizó Lozowski.

Mirá los mejores disfraces de la noche

Creatividad y meterse en personaje.

Una jornada cargada de buenas ideas.

Cada asistente eligió un personaje para recrear.

No faltaron los shows en vivo temáticos.