domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
Las cuentas hechas.

River, Barracas Central o Belgrano, los posibles rivales de Lanús en los playoffs

Lanús jugará esta tarde contra Central Córdoba en Santiago del Estero con el objetivo de ganar para evitar una visita al Monumental y no enfrentar a River.

River, Barracas Central o Belgrano, los posibles rivales de Lanús en los playoffs.

River, Barracas Central o Belgrano, los posibles rivales de Lanús en los playoffs.

Lanús cierra esta tarde noche su participación en la fase regular del Torneo Clausura y, con el cuadro ya prácticamente definido para los playoffs, el resultado del partido contra Central Córdoba definirá varias cuestiones. El Granate tiene tres posibles rivales: River, Barracas Central y Belgrano de Córdoba.

Por el momento, el equipo de Mauricio Pellegrino se ubica quinto en la zona y, si todo sigue igual, su rival será River en el Monumental. Por supuesto que la idea es avanzar hacia el cuarto puesto de la tabla para no sólo evitar al Millonario, sino también para jugar de local, plano en el que suele hacerse fuerte el Granate.

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Para eso, Lanús deberá vencer a Central Córdoba. Si lo hace por la mínima diferencia, su rival en los playoffs será Barracas Central en la Fortaleza. Pero, si logra imponerse por una diferencia de dos o más goles, ahí terminará tercero, desplazando no sólo a Defensa y Justicia sino también a Vélez. ¿A quién enfrentará en ese caso? A Belgrano, también en la Fortaleza.

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