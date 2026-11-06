Allan Wlk, convocado a la Selección: ¿llega con Lanús al partido de Playoffs?

El delantero paraguayo Allan Wlk forma parte de la nómina de convocados por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay. El combinado guaraní disputará dos choques ante Singapur y Japón, correspondientes a la gira asiática de noviembre, por lo que se abre el interrogante para saber si el atacante de Lanús podrá estar en los playoffs del Torneo Clausura.

Allan Wlk es una de las grandes novedades de la lista presentada por Gustavo Alfaro para disputar la última doble jornada de la temporada 2026. La Selección de Paraguay enfrentará a Singapur y Japón, el viernes 13 y martes 17 de noviembre en el estadio Nacional de Singapur.

El seleccionador de 64 años debe oficializar la lista de convocados en las próximas horas ya que los futbolistas deben tomar sus respectivos vuelos entre este fin de semana y el lunes. Se trata de una buena noticia para Allan Wlk, ya que el futbolista es una de las piezas claves para el equipo de Mauricio Pellegrino, aunque el delantero con pasado en Olimpia y Recoleta podría ser un dolor de cabeza de cara a los playoffs que debe afrontar el Granate.

Las chances de que Alan Wlk se pierda los playoffs con Lanús

La citación de Allan Wlk será la primera para la Selección de Paraguay en mayores, ya que fue medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 con la Sub 20 (5 partidos y 6 goles, marcando el gol de la victoria 1-0 ante Ecuador en la final); disputó amistosos con la Sub 20 en 2022 (0-1 ante Uruguay y 4-2 ante Ecuador, antes de los Juegos Odesur) y jugó el Campeonato Sudamericano Sub 20 en 2023 (9 partidos y 2 goles).

Allan Wlk comenzó el año en Recoleta FC, jugando 23 partidos y marcando 15 goles entre el torneo Apertura 2026 (18 partidos y 13 goles) y la Copa Sudamericana 2026 (5 y 2). Al finalizar el primer semestre, fue transferido a Lanús, en el que registra 17 cotejos y 4 tantos entre el Torneo Clausura de la Liga Profesional (15 y 4) y el mismo certamen continental (2 partidos).

Ahora la incógnita será develar si Allan Wlk puede llegar a disputar los playoffs con Lanús, ya que los partidos de octavos de final están pactados para el fin de semana del 22 de noviembre y se encuentran en una fecha muy cercana al regreso del paraguayo con su seleccionado. Hasta el momento, Lanús enfrentaría a River en un duelo eliminatorio en el estadio Monumental y desde el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino le prenden velas al regreso de Alan Wlk para que pueda estar presente.