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5 de noviembre de 2026
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Atención Lanús: Central Córdoba despidió a Sebastián Domínguez

El club santiagueño dio por terminado el ciclo del ex Vélez a solo tres días del partido ante Lanús por la última fecha del Torneo Clasura.

Sebastián Domínguez no dirigirá ante Lanús.

Sebastián Domínguez no dirigirá ante Lanús.


Lanús recibió una noticia importante a días de su compromiso ante Central Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura. El club santiagueño despidió a Sebastián Domíguez antes de la última fecha y enfrentará al Granate con una dupla técnica interina.

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La confirmación llegó este jueves a través de un comunicado oficial del “Ferroviario”, quien dio por terminado el ciclo de Domínguez después de 11 partidos sin conocer la victoria, con siete derrotas y cuatro empates.

De esta manera, Central Córdoba afrontará el compromiso ante Lanús con nuevo cuerpo técnico, el cual tendrá su debut con sólo tres entrenamientos al frente del grupo. Y los elegidos para hacerse cargo del primer equipo de cara al compromiso contra el Granate son Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.

Lo que se juega Lanús en la última fecha ante Central Córdoba

En el encuentro correspondiente a la fecha 16, el equipo de Pellegrino se presentará en el estadio Madre de Ciudades con la ilusión de escalar uno o dos puestos en la jornada final, lo que le permitiría ser local en el cruce de octavos de final de los playoffs.

Para eso, el Granate deberá ganar su partido y esperar que Vélez o Defensa no sumen puntos en sus partidos, con el agregado que, para superar al Fortín, el equipo de Guillermo Barros debería caer por tres goles de diferencia.

En tanto, en lo respecta a la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, Lanús necesita empatar o ganar su partido (o esperar que Defensa y Justicia no le gane a Boca Juniors) para asegurar su lugar.

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