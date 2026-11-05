Nazareno Fernández Colombo quiere seguir en Los Andes en 2027

El defensor Nazareno Fernández Colombo habló de su continuidad en Los Andes y remarcó que, por el momento, nadie del club se comunicó con él de cara a lo que viene, aunque dejó en claro que su deseo es prolongar su lazo con el Milrayitas para el 2027.

Al lateral izquierdo, que está en la institución desde 2023 y ya cuenta con más de 100 partidos con la camiseta albirroja, se le vence el vínculo en diciembre y es uno de los futbolistas que deberá resolver su futuro con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional .

En ese sentido, en diálogo con Fútbol en Milrayitas, Fernández Colombo reconoció que “Los Andes es mi casa” y remarcó que tiene la intención de continuar un tiempo más en la institución.

“Los Andes es mi casa, mi hija se me hizo hincha de Los Andes y estando en el club me casé. Por eso, Los Andes es un club al que quiero mucho, lo considero mi segunda casa porque paso más tiempo acá que en la mía”, remarcó el defensor, dejando en claro el lazo que lo une al club de Lomas de Zamora.

Desde 2023, Fernández Colombo forma parte del plantel de Los Andes. Prensa Los Andes.

Este deseo, sin embargo, no se tradujo todavía en una negociación formal para extender el vínculo. “Por el momento conmigo no habló nadie, pero hay que estar tranquilo y esperar”, comentó.

El armado del nuevo plantel, a la espera del próximo DT de Los Andes

Con la reciente salida de común acuerdo del cuerpo técnico, los jugadores que deben renovar sus contratos para la próxima temporada —entre ellos Nazareno Fernández Colombo— quedarán a la espera del arribo de un nuevo entrenador para resolver su futuro.

En la misma situación del defensor se encuentran el arquero Marko Brey; los defensores Julián Navas, Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto y Peter Grance; los mediocampistas Franco Rodríguez y Juan Manuel Vázquez; y los delanteros Mauricio Asejo y Mario Galeano.

“Hay que esperar, ya que faltan pasar muchas cosas en cuanto a las elecciones. Por eso, hay que estar tranquilo y esperar para ver qué depara el año que viene”, concluyó Fernández Colombo.