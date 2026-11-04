Terminó Popstars y nació Chapeaux con Juana, Kala, Magalí, Adolfina y Mía

Popstars 2026 llegó a su fin y por decisión del jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García se formó Chapeaux, banda integrada por las cinco ganadoras del certamen: Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro.

El jurado del certamen de Telefe se reunió a solas con cada finalista para darles a conocer qué sucedería con ellas. Las participantes eliminadas en la final fueron Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich.

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Al finalizar el último capítulo del programa conducido por Nico Vázquez se emitió en pantalla el primer video oficial de Chapeaux cantando “Me provoca”.

Se trata de un tema que ya venían ensayando desde hace semanas y que por primera vez cuenta con las voces oficiales de las ganadoras de Popstars.

Las ganadoras de Popstars.

Se viene el primer show de la banda formada en Popstars

Mientras que ya están a la venta las entradas para el primer show de la banda Chapeaux en el Movistar Arena el 21 de enero de 2027.

La preventa de entradas comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16, con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA. La venta general será el jueves 5 de noviembre, también desde las 16, a través de www.movistararena.com.ar.