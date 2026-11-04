La fogosa foto íntima que compartieron Barby Silenzi y El Polaco

El Polaco y Barby Silenzi lo hicieron otra vez y en esta oportunidad compartieron una foto de su intimidad, en medio de los constantes rumores de crisis de la pareja, y provocaron un enorme revuelo entre sus miles de seguidores en las redes sociales.

El cantante, apasionado hincha de Temperley, y la bailarina subieron a las redes sociales una fogosa selfie desde la cama, donde él mira directamente a cámara.

Se armó. Barby Silenzi fulminó a Dalila: "Seré fea, pero no tengo adicciones"

Se armó. Barby confesó que odia a algunas fans de El Polaco: "Buscan cizaña"

En la imagen se los puede ver abrazados, sin ropa a la vista y con sus rostros muy cerca, en una imagen que generó la imaginación de los seguidores de ambos.

A lo largo de los años, la pareja atravesó separaciones, reconciliaciones y momentos de tensión, pero el presente los encuentra muy unidos.

El Polaco y Barby Silenzi.

Barby Silenzy y El Polaco agrandaron la familia

Barby Silenzi fue quien anunció en Instagram que habían decidido sumar un "varoncito" a sus vidas, una noticia que captó la atención de todos.

No se trataba de un nuevo embarazo de la bailarina y en cambio fue la adopción de un cachorro que llegó al hogar que comparte con El Polaco.

El perrito se convirtió rápidamente en el compañero inseparable de sus hijas y también de Bambi, la mascota que ya tenían en la casa familiar.