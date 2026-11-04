miércoles 04 de noviembre de 2026
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4 de noviembre de 2026
Agenda cultural.

Quilmes tendrá una nueva edición del Festival de la Cerveza en Don Bosco

El encuentro se realizará el sábado 7 y domingo 8 en el Parque Lineal de Don Bosco, con entrada gratuita, puestos gastronómicos y música en vivo.

Quilmes será sede de una nueva edición del Festival de la Cerveza.

Quilmes será sede de una nueva edición del Festival de la Cerveza.

Quilmes será sede de una nueva edición del Festival de la Cerveza el sábado 7 y domingo 8, de 12 a 24, en el Parque Lineal de Don Bosco “Dr. Raúl Alfonsín”. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a productores cerveceros, emprendedores y artistas.

El evento se desarrollará en el predio ubicado en la intersección de la avenida Caseros e Illia, donde habrá distintas propuestas para disfrutar durante las dos jornadas.

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Entre las actividades previstas se destacan una feria de emprendedores, puestos gastronómicos y food trucks con precios accesibles. También participarán productores cerveceros de la zona con stands propios.

La programación incluirá además espectáculos artísticos en vivo, sorteos y otras sorpresas para el público.

Quilmes, Capital Provincial de la Cerveza

La realización del festival busca poner en valor la producción cervecera local en una ciudad que fue declarada Capital Provincial de la Cerveza.

La organización está a cargo del Municipio de Quilmes, junto con la Asociación de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, la Cámara de Comercio del Partido de Quilmes y la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local.

Información para asistir:

  • Días: sábado 7 y domingo 8.

  • Horario: de 12 a 24.

  • Lugar: Parque Lineal de Don Bosco “Dr. Raúl Alfonsín”.

  • Dirección: avenida Caseros e Illia, Don Bosco.

  • Entrada: libre y gratuita.

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