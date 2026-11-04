miércoles 04 de noviembre de 2026
Escribinos
4 de noviembre de 2026
Tragedia.

Cómo sigue la causa de la jubilada atropellada por un colectivo en Lomas

La jubilada de 73 años murió luego de seis días de agonía. Los resultados de la autopsia serán claves, además de los testimonios y los posibles videos del hecho.

El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

La investigación por la muerte de Mirta Fernández, la jubilada atropellada por un colectivo de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora, continúa a la espera del resultado de la autopsia, que todavía no fue incorporado a la causa.

El estudio forense será clave para establecer con mayor precisión las lesiones que sufrió la víctima y determinar las consecuencias del impacto que terminó provocándole la muerte, luego de permanecer una semana internada en estado crítico.

Lee además
Así quedó la casa donde se incrustó el colectivo.
Testimonios.

Dos familias muy afectadas por la tragedia en Temperley: se salvaron de milagro
El colectivo impactó de lleno contra una casa.
Clave.

Tragedia en Temperley: expectativa por la autopsia que podría revelar qué le pasó al colectivero

El accidente ocurrió el miércoles 21 de octubre, en la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a Plaza Grigera. La mujer de 73 años caminaba junto a su nieta cuando ambas fueron embestidas por una unidad de la empresa Yitos S.A.

Mirta sufrió una fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 27 de octubre pasado.

Testigos de la tragedia en Lomas de Zamora

Uno de los puntos que preocupa a la familia es la falta de testimonios de personas que presenciaron el hecho. Según expresaron en videos compartidos en redes sociales, había numerosos peatones en el lugar, aunque todavía esperan que se acerquen a declarar a la UFI 10 de Lomas de Zamora.

También hicieron referencia a posibles registros de videos de seguridad que permitirían reconstruir la mecánica del accidente. Sin embargo, todavía no trascendió información oficial sobre esas imágenes ni sobre las pericias accidentológicas.

Mientras tanto, el conductor de la unidad, identificado como L. N. A., fue desvinculado de Yitos S.A., e imputado, pero continúa en libertad mientras avanza la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Dos familias muy afectadas por la tragedia en Temperley: se salvaron de milagro

Tragedia en Temperley: expectativa por la autopsia que podría revelar qué le pasó al colectivero

Tragedia en Banfield: liberaron al colectivero acusado por la muerte de un motociclista

Caso Cristian Jalil: el video que demuestra que el colectivo cruzó en rojo y provocó la tragedia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Maradona aprendió a leer y escribir en la Primaria N°63 de Fiorito.
El legado de Pelusa.

La escuela de Fiorito donde estudió Maradona se llenó de arte y solidaridad

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las ganadoras de Popstars. 
Unas fichas.

Terminó Popstars y nació Chapeaux con Juana, Kala, Magalí, Adolfina y Mía