Cómo sigue la causa de la jubilada atropellada por un colectivo en Lomas

El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

La investigación por la muerte de Mirta Fernández , la jubilada atropellada por un colectivo de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora , continúa a la espera del resultado de la autopsia , que todavía no fue incorporado a la causa.

El estudio forense será clave para establecer con mayor precisión las lesiones que sufrió la víctima y determinar las consecuencias del impacto que terminó provocándole la muerte, luego de permanecer una semana internada en estado crítico.

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El accidente ocurrió el miércoles 21 de octubre, en la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a Plaza Grigera. La mujer de 73 años caminaba junto a su nieta cuando ambas fueron embestidas por una unidad de la empresa Yitos S.A.

Mirta sufrió una fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 27 de octubre pasado.

Testigos de la tragedia en Lomas de Zamora

Uno de los puntos que preocupa a la familia es la falta de testimonios de personas que presenciaron el hecho. Según expresaron en videos compartidos en redes sociales, había numerosos peatones en el lugar, aunque todavía esperan que se acerquen a declarar a la UFI 10 de Lomas de Zamora.

También hicieron referencia a posibles registros de videos de seguridad que permitirían reconstruir la mecánica del accidente. Sin embargo, todavía no trascendió información oficial sobre esas imágenes ni sobre las pericias accidentológicas.

Mientras tanto, el conductor de la unidad, identificado como L. N. A., fue desvinculado de Yitos S.A., e imputado, pero continúa en libertad mientras avanza la investigación.