Murió la abuela que había sido atropellada por un colectivo en Lomas de Zamora

El colectivo atropelló a una mujer y a su nieta frente a la Plaza Grigera.

Murió la mujer de 73 años que había sido atropellada por un colectivo de la línea 544 frente la Plaza Grigera , en el centro de Lomas de Zamora . Su nieta se sigue recuperando.

El terrible accidente ocurrió el miércoles pasado. Mirta Fernández y su nieta Mariana, de 23 años, fueron embestidas por un colectivo en la esquina de Sáenz y Manuel Castro . La mujer mayor se llevó la peor parte al sufrir una fractura de cráneo.

Fuerte testimonio. El desgarrador relato de una de las mujeres atropelladas por el colectivo en Lomas

En comunicación con La Unión , la familia informó que Mirta no reaccionaba a estímulos y que los médicos le daban muy pocas chances de sobrevivir. Después de haber permanecido internada durante una semana sin poder reaccionar, Mirta falleció en las últimas horas .

La tragedia tuvo una inmediata repercusión legal. El chofer que atropelló a las dos mujeres fue citado para hacer el cambio de carátula y está a disposición de la Justicia, según precisaron fuentes del caso a este medio.

Por su parte, el conductor fue desvinculado de la empresa Yitos S.A., la cual nuclea la línea 544 y otras cinco que circulan por el partido de Lomas de Zamora.

El relato del accidente en Lomas de Zamora

El desgarrador relato de una de las mujeres atropelladas por un colectivo en Lomas de Zamora.



"Pido justicia, mi abuela está entre la vida y la muerte", expresó. pic.twitter.com/vLrDfVEMkk — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 23, 2026

Mariana, quien acompaña a su abuela el día del accidente, terminó con fuertes golpes en todo el cuerpo. Si bien quedó muy malherida, logró evolucionar y se está recuperando. Con las fuerzas que le quedaron, grabó un video contando la situación y reclamó que la Justicia tome medidas contra el chofer que las atropelló.

“Quiero pedir justicia para mi abuela y para mí, porque un chofer de la línea 544 nos llevó puestas en frente de la Plaza Grigera. Nosotras cruzamos correctamente la calle y el colectivo apareció de golpe y no frenó, y nos llevó puestas”, detalló Mariana, con la cara visiblemente golpeada tras el accidente en Lomas.

“Que ese chofer no esté más en ningún colectivo, porque hoy nos arrolló a mí y a mi abuela, pero mañana puede atropellar a chicos. Un chofer así no tiene que estar ni siquiera en frente de un auto, no puede estar conduciendo ningún tipo de vehículo”, cerró Mariana con la voz quebrada.