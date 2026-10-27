Alejandra Gulla, de Lomas Athletic a entrenadora de las Leoncitas

Alejandra Gulla es la nueva entrenadora de las Leoncitas.

Alejandra Gulla , una de las máximas exponentes del hockey de Lomas Athletic , fue confirmada como nueva entrenadora de las Leoncitas . La ex delantera se convierte en la primera mujer al mando de una selección nacional argentina. Su ciclo con la Sub-21 arrancará el próximo 2 de noviembre en el CeNARD.

La designación de Alejandra Gulla contó con el aval de Fernando Ferrara -ejercerá como Head Coach-, exDT del femenino de Lomas Athletic y campeón con las Leonas en el Mundial 2026 celebrado en Países Bajos-Bélgica.

Orgullo. Emma Knobl, de Lomas Athletic, es campeona del mundo con Las Leonas

Ambos, además, compartieron cuerpo técnico en Lomas Athletic y en la Selección Argentina entre finales de 2021 y mitad de 2024, período en que la oriunda de Lomas de Zamora ocupó el cargo de asistente técnica.

Su llegada a las Leoncitas será para ocupar el puesto que ocupaba Juan Martín López, uno de los campeones de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2026 , que contaba con Sofía Maccari y Lucas Vila -DT de las Conejas- como asistentes.

Acompañarán a Alejandra Gulla (49 años) en su nueva etapa Matías Cereceda, entrenador de Santa Bárbara (Caballeros) y Quilmes (Damas) y Gonzalo Basualdo, de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (Damas).

Brilló con títulos en Lomas Athletic

Lomas Athletic, en Damas, es el club con más títulos en la historia del Torneo Metropolitano de Hockey. Y Alejandra Gulla brilló en la época de mayor esplendor, donde ganó siete de los 10 campeonatos que disputó entre 1999 y 2008. Fue campeona 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2007.

En la actualidad se desempeña como entrenadora principal de Lomas Athletic B en la categoría D3 del Torneo Metropolitano.

Es la máxima goleadora de las Leonas.

Para este ciclo que comenzará al frente del plantel de las Leoncitas de cara al Mundial Junior 2027, Alejandra Gulla citó 36 jugadoras que entrenarán en las instalaciones del CeNARD desde el lunes 2 al jueves 5 de noviembre.

Entre las convocadas figuran cuatro hokeistas de Lomas Athletic: Zoe Abdala, Milagros Di Santo, Delfina Mussari Carmona y Sabina Schiano Moriello.

Máxima goleadora de las Leonas

En su paso por las Leonas, tiene el récord de ser la máxima goleadora con 150 tantos. Fue tres veces campeona en los Juegos Panamericanos (1999, 2003 y 2007) y campeona del mundo en Rosario 2010.

Entre otros logros, fue medallista olímpica en Atenas 2004 y Beijing 2008, cuádruple campeona del Champions Trophy 2001, 2008, 2009 y 2010; obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2004. En 2008 integró el Equipo de las Estrellas de la Federación Internacional de Hockey (FIH).