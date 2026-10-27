Mariano Closs estalló contra LPF Play por un problema para ver la Primera Nacional.

Mariano Closs manifestó su enojo con LPF Play, la plataforma de streaming del fútbol argentino, por un inconveniente que tuvo al intentar ver un partido de la Primera Nacional. Su reclamo se conoció a través de un posteo de la cuenta PaseñaClave en X, que compartió sus declaraciones y las repercusiones del episodio.

“Yo garpé para ver la B Nacional y no me deja entrar. Yo soy burro, pero saco todo y me sigue diciendo que tengo que pagar de nuevo”, expresó Mariano Closs, visiblemente molesto por la situación. Luego, lanzó una advertencia dirigida a los responsables del servicio: “Arreglen esa página, muchachos. Si no, la próxima pongo abogados”.

“Yo garpé para ver la B Nacional y no me deja entrar. Yo soy burro, pero saco todo y me sigue diciendo que tengo que pagar de nuevo. Arreglen esa página, muchachos. Sino la próxima pongo abogados” - El enojo de Mariano Closs con LPF Play https://t.co/iQtzuW2AI5 pic.twitter.com/FtrfwS0VUm — PaseClave (@paseclave__) October 27, 2026 El episodio volvió a poner el foco en los problemas que pueden experimentar los usuarios al intentar acceder a los contenidos de LPF Play, el servicio vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) para seguir las competencias del fútbol local. En este caso, el reclamo del relator estuvo relacionado con la imposibilidad de ingresar pese a haber abonado el acceso.

La reacción de Mariano Closs generó repercusión en las redes sociales y reavivó las críticas sobre el funcionamiento de la plataforma, utilizada para seguir partidos de distintas categorías del fútbol argentino, entre ellas la Primera Nacional.

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