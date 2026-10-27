Liberaron al barra de Temperley acusado de un crimen narco en Almirante Brown

Sergio Daniel Obregón , alias “Villa Rita” , el barra brava de Temperley acusado de un crimen narco en Almirante Brown, recuperó la libertad recientemente luego de que la Justicia dictara la falta de mérito.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora , Jorge W. López , dispuso la excarcelación del sospechoso, pese a que la fiscalía había solicitado la prisión preventiva del imputado.

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El hecho por el que había sido detenido Obregón ocurrió el pasado 9 de agosto, cerca de las 6.50, en una vivienda de la calle Serrano al 2500, en la localidad de Malvinas Argentinas.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, al menos cinco hombres llegaron al lugar a bordo de un Volkswagen Bora gris oscuro, descendieron armados y dispararon contra el frente de la propiedad. Herlein recibió dos impactos de bala y murió horas más tarde como consecuencia de las heridas.

El acusado había sido detenido durante una serie de allanamientos.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que los atacantes pretendían apoderarse de la vivienda para convertirla en un punto de venta de drogas. Esa línea forma parte de la pesquisa y deberá ser respaldada por las pruebas reunidas en el expediente.

Sería parte de una banda narco

Obregón había sido detenido el 24 de septiembre durante una serie de 16 allanamientos realizados en distintos puntos del sur del Conurbano. La investigación está a cargo de la UFI 3 descentralizada de Almirante Brown.

El acusado está imputado por "homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego".

La investigación también apunta a otros presuntos integrantes del grupo que habría participado del ataque. Entre ellos se encuentra Brian Hernán Alegre, alias “Tato”, quien permanecía prófugo según las últimas publicaciones sobre el caso.

Los investigadores habían señalado que el seguimiento del Volkswagen Bora utilizado por los atacantes y distintas declaraciones testimoniales permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos.

Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y estupefacientes, elementos incorporados a la investigación.