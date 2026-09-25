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25 de septiembre de 2026
Revés judicial.

Nuevo fallo en contra de los asesinos de Lara Fernández: les rechazaron la excarcelación

Desestimaron el pedido de González Ávalos, Strassera y Maidana. La madre de la víctima cuestionó "los constantes beneficios que existen para los delincuentes".

Lara Fernández junto a su madre.
Lara Fernández junto a su madre.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora volvió a rechazar este jueves la excarcelación de los tres condenados por el crimen de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada en Parque Barón, durante un robo el 1 de enero de 2022.

La madre de la víctima, Laura Fernández, se mostró conforme con la decisión, pero cuestionó "los constantes beneficios que existen para los delincuentes".

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Según la resolución judicial, de seis páginas, el abogado de los condenados Cristian Mario Maidana, Alan Benjamín González Ávalos y Leandro Nicolás Strassera había calificado como "irrazonable" la extensión de la prisión preventiva. Sin embargo, esto fue desestimado.

El 25 de noviembre de 2024, el tribunal había condenado a González Ávalos a 24 años de prisión, a Strassera a 21 años y a Maidana a 20 años, por "homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de arma de fuego y la intervención de un menor de edad", quien no será juzgado por haber tenido 15 años al momento del hecho.

Strassera fue hallado culpable además por "hurto agravado en grado de tentativa y robo agravado en poblado y en banda", mientras que González Ávalos recibió también pena por el asesinato de Hugo Mario Domato, un jubilado de 70 años asesinado en La Matanza.

La fiscal Mariana Monti y los representantes de las familias Fernández y Domato se habían opuesto a las liberaciones y pidieron mantener la prisión preventiva hasta que las condenas queden firmes. El 23 de marzo pasado, el Tribunal de Casación bonaerense había rechazado por "improcedente" el pedido de la querella de recalificar el crimen como homicidio criminis causa, figura que prevé la reclusión perpetua como única pena.

El reclamo de la madre de Lara Fernández

"El mantenimiento de la medida cautelar privativa de la libertad no puede sustentarse ni en la pena en expectativa, puesto que debe tenerse en cuenta la cantidad de tiempo que mi asistido lleva en prisión preventiva, lo que disminuye el peligro de fuga; ni en el entorpecimiento de la investigación", había planteado el defensor, según consta en el fallo.

Laura Fernández cuestionó que este tipo de audiencias solo se convoquen para evaluar beneficios a los detenidos. "Para la víctima nunca hay una audiencia para preguntar cómo se encuentra o se siente. Llega un momento que te cansa y te pudre porque siempre está la revictimización", sostuvo.

La mujer también apuntó contra las desigualdades de acceso a la Justicia: "Hay muchas familias que pasaron por lo mismo que viví yo y no pueden pagar los abogados, que no son gratuitos. Los delincuentes sí tienen defensores gratuitos que son pagos por el Estado".

El pedido para reunirse con el papa León XIV

Laura Fernández, junto a otros familiares de víctimas, difundió un petitorio en Change.org para lograr un encuentro con el papa León XIV durante su visita a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.

"Sabemos que el Papa, en su visita a la Argentina, ha decidido encontrarse con personas privadas de libertad. Ese gesto de misericordia es valioso, pero también necesitamos que nuestra voz sea escuchada", señala el documento, que ya reúne más de 1.000 firmas.

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