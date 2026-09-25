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25 de septiembre de 2026
Fuerte.

Sofía Gonet, tras la denuncia por acoso: "Tengo policías hasta en el baño"

Sofía Gonet contó en un video publicado en las redes sociales cómo atraviesa sus días desde que denunció penalmente a Hernán Bloquero por acoso.

Sofía Gonet radicó la denuncia.&nbsp;

Sofía Gonet radicó la denuncia. 

Luego de terrible el repudiable episodio, la Justicia y las autoridades intervinieron de manera urgente para proteger la integridad física de Sofía Gonet.

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En este contexto, la influencer grabó un video donde se la ve visiblemente sensibilizada para actualizar a sus seguidores sobre su situación actual y exponer el nivel de resguardo al que se ve sometida.

"Actualizaciones de mi seguridad: tengo guardaespaldas que me están siguiendo hace cuatro días", comenzó relatando en un video que se volvió viral en TikTok.

Sofía Gonet detalló el nivel de vigilancia al que está expuesta las 24 horas del día: "Estoy siendo totalmente custodiada, tengo policías... hasta voy al baño y hay un policía, o sea, a ese nivel. Vengo a Telefe, tengo no sé cuántos seguridad; voy a mi casa, tengo el policía en la puerta, el policía en la terraza, el policía en la puerta... no entienden el nivel".

También destacó el apoyo vital de su familia, especialmente el de su papá. En el video, enfocó a su papá, quien la acompaña a sol y a sombra: “¿Y vos? ¿Hace cuántos días que me estás llevando y trayendo a todos lados que no te movés?”.

La denuncia de Sofía Gonet

De acuerdo con la información que trascendió, la denuncia fue radicada en la comisaría 14B, donde se dispuso la entrega de un botón antipánico y una consigna de seguridad para Sofía Gonet.

Por otra parte, el hombre, identificado como Claudio Hernán Di Carlo, fue imputado por amenazas simples y citado a indagatoria por la Justicia porteña por el episodio ocurrido en la puerta de Olga, en el que le hizo un gesto amenazante a Pettinato, tras reiteradas amenazas virtuales.

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6. Tras el intento fallido de la Policía por ubicar al acusado en su ciudad natal de Junín, la citación se realizó por vía telefónica.

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