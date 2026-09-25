Realizaron una jornada por los 50 años de La Noche de los Lápices junto a escuelas

El encuentro comenzó a las 10 y se desarrolló en la plaza ubicada entre las calles Mitre, Álzaga y José Martí. Los estudiantes fueron protagonistas de distintas actividades que prepararon con anticipación en las aulas: cantaron, leyeron textos, realizaron representaciones, repartieron libros y llevaron adelante intervenciones artísticas en el espacio público.

Recordar para construir futuro. Memoria activa en Lomas: homenajes por los 50 años de La Noche de los Lápices

Este viernes. Por los 50 años de la Noche de los Lápices, escuelas secundarias se reunirán en la Plaza Colón

Entre ellas, pintaron pañuelos en las veredas y realizaron distintas consignas vinculadas a la memoria y los derechos humanos, como "Nunca Más". La jornada fue organizada por el colectivo Temperley Tiene Memoria , que lleva adelante este tipo de encuentros desde 2018.

Una de las escuelas que participó fue la Escuela Secundaria Nº14 "Tomás Espora". Sebastián Aguirre , docente de la institución contó que desde hace cuatro años un proyecto institucional denominado "El Espora Tiene Memoria".

Como parte de la propuesta, los estudiantes visitan distintos sitios vinculados al terrorismo de Estado, entre ellos el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda, entre otros. A partir de ese recorrido surgió un pregunta entre los propios estudiantes: si en la escuela había habido alumnos que fueran víctimas del terrorismo de Estado.

La investigación permitió identificar a dos egresados desaparecidos: María Isabel Reynoso y Norberto Ramírez, conocido como "Zuki", que fue medico pediatra del Hospital Gandulfo. El 17 de marzo de este año, la institución colocó una placa en su homenaje. "Un poco lo que venimos a presentar hoy en la Plaza Colón, en esta conmemoración a la Noche de los Lápices, es reconstruir la biografía de estos dos estudiantes que pasaron por nuestra escuela y que fueron víctimas del terrorismo de Estado", expresó.

Hace cuatro años tienen un proyecto institucional denominado "El Espora Tiene Memoria".

Los estudiantes protagonistas de la jornada

Las actividades también fueron una oportunidad para que los jóvenes pudieran expresar lo trabajado en las aulas. Lucía, estudiante del Instituto Lomas, contó que junto a sus compañeros prepararon una intervención con diferentes carteles. Entre las consignas que realizaron estuvieron "Sí al boleto estudiantil" y "Los lápices siguen escribiendo".

"Me parece que es muy bueno esto que estamos haciendo, porque está bueno tener memoria, siempre estar pensando en esto de los chicos, porque ellos se rompieron el lomo pidiendo el boleto estudiantil y les arrebataron todo solo por pedirlo", señaló. Según explicó, la propuesta buscó recuperar el reclamo de los estudiantes de La Plata por el boleto estudiantil y reflexionar sobre lo ocurrido con aquellos jóvenes durante la última dictadura.

También participaron las escuelas 41, 15, 32, 44 y Comercial de Temperley, y los últimos años de las primarias 2 y 32.

El Instituto Lomas preparó una intervención con diferentes carteles junto a música.

El testimonio de los familiares

Durante la jornada también participaron familiares de víctimas del terrorismo de estado, Eduardo Musso, integrante de Temperley Tiene Memoria y hermano de Pablo Musso, desaparecido el 25 de octubre de 1976 de su casa en Triunvirato y Encalada, Villa La Perla.

"Convocamos a los colegios de la zona para que ellos puedan seguir teniendo memoria y sepan un poco más de todo lo que pasó en La Plata cuando secuestraron y desaparecieron a los chicos que peleaban por el boleto estudiantil", detalló.

Para Musso la participación de los estudiantes permite acercar estos hechos a las nuevas generaciones y mantener presente el reclamo de memoria, verdad y justicia. "Y es importante para que las nuevas generaciones tengan conciencia de que esto pasó, que es una realidad, y que tengan memoria para que esto no vuelva a suceder, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en este país", enfatizó.