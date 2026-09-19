Memoria activa en Lomas: homenajes por los 50 años de La Noche de los Lápices

A lo largo de esta semana, en Lomas de Zamora se hicieron diferentes actividades para recordar los 50 años de La Noche de los Lápices y homenajear a los estudiantes y militantes desaparecidos por la dictadura militar .

Desde ahora, la Secundaria N°84 de Llavallol se llama "16 de Septiembre" en alusión a la fecha en la que se conmemora La Noche de los Lápices y el Día Nacional de la Juventud . El nombre fue elegido democráticamente por la propia comunidad educativa y pasa a formar parte de la identidad de una escuela que decide construir memoria y futuro.

"Hace 50 años que sucedió La Noche de los Lápices, que fue terrible para la Argentina y para Lomas de Zamora, y ustedes eligen proyectar ese recuerdo hacia el presente y el futuro. Me llena de orgullo y admiración el nombre que eligieron porque habla del compromiso con la comunidad y el desafío que tenemos de construir un futuro que sea mucho mejor, más justo, igualitario y con democracia", expresó el intendente Federico Otermín , quien participó de un acto que reunió a directivos, profesores, estudiantes y familiares.

En la secundaria ubicada entre las Mercedes y Wilde también presentaron números artísticos e inauguraron un mural con el nuevo nombre de la escuela y la frase "Los lápices siguen escribiendo".

Obra de teatro en la Secundaria N°14 de Temperley.

Por su parte, en la Secundaria N°14 de Temperley realizaron una obra de teatro para recuperar las historias de los estudiantes detenidos y desaparecidos. A través de la actuación, la música y distintas producciones, la propuesta fue pensado para reflexionar sobre los derechos estudiantiles, la participación y el valor de la democracia.

Encuentros y reflexiones a 50 años de La Noche de los Lápices

En Centenario también hubo un encuentro por los 50 años de La Noche de los Lápices con estudiantes del Plan Fines, de Primaria de Adultos y jóvenes del Envión que, junto a funcionarios del Municipio e integrantes de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield, debatieron sobre la importancia de mantener viva la memoria y pintaron un mural participativo.

A su vez, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos local organizaron talleres en la Institución Abriendo Caminos (Santa Catalina) y en el CFP N°406 (Budge) con la participación de vecinos y adolescentes que hablaron sobre el rol de las juventudes y las distintas formas de involucrarse en la construcción de una sociedad democrática.

Acto histórico y multitudinario en el Pozo de Banfield

Una multitud se reunió este miércoles en el Pozo de Banfield para conmemorar los 50 años de los secuestros y desapariciones de estudiantes y militantes a manos de la dictadura militar.

Claudia Falcone, Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran jóvenes de entre 16 y 18 años que militaban por un país más justo y con igualdad de oportunidades. El 16 de septiembre de 1976 fueron detenidos ilegalmente por efectivos policiales y del ejército, y en el Pozo de Banfield los asesinaron.

Hace más de 10 años que el Ex Pozo de Banfield es un Espacio para la Memoria. En ese mismo lugar que alguna vez estuvo marcado por el terror y el silencio, miles de personas formaron parte de un acto histórico para Lomas. La jornada tuvo muestra de escuelas, obras teatrales, stands temáticos, feria de emprendedores y números de artistas musicales. También hubo una multitudinaria marcha con más de 2 mil estudiantes secundarios que coparon las calles y caminaron hasta el Pozo.