sábado 19 de septiembre de 2026
Escribinos
19 de septiembre de 2026
Intentó escapar.

Menor detenido en Villa Galicia: tenía la réplica de un arma y marihuana

Un adolescente de 17 años fue aprehendido cuando caminaba junto a otro joven. Al advertir la presencia policial, intentaron escapar, pero uno fue alcanzado.

Los elementos incautados entre las pertenencias del sospechoso.

Los elementos incautados entre las pertenencias del sospechoso.

Un adolescente de 17 años fue detenido durante una persecución en Villa Galicia luego de intentar escapar de un patrullero del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que realizaba una recorrida preventiva y descubrió su presencia sospechosa en la zona.

Fuentes policiales confiaron a La Unión que entre sus pertenencias, el menor tenía una réplica de arma de fuego, un destornillador, y un cigarrillo de marihuana.

Lee además
Drogas incautadas en el allanamiento realizado en Budge.
Allanamiento.

Desmantelaron un búnker de drogas en Budge: hay un detenido
La concesionaria de Temperley permanece clausurada.
Fallo.

Causa concesionaria: excarcelaron a los detenidos mientras el principal acusado sigue prófugo

El procedimiento ocurrió el miércoles 16 de septiembre pasado en inmediaciones de El Trébol y Suiza, jurisdicción de la Comisaría 8° de Lomas. Allí, dos jóvenes que caminaban por la vereda comenzaron a correr en sentido contrario al advertir la presencia policial, según consta en el parte oficial.

Los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron interceptar a uno de ellos, de 17 años, mientras que el segundo joven consiguió escapar del lugar.

El menor fue trasladado a la Comisaría de Villa Galicia.

El menor fue trasladado a la Comisaría de Villa Galicia.

Detenido por tenencia de marihuana

El adolescente fue trasladado a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 y la UFI 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de “averiguación de ilícito” y “tenencia de estupefaciente para consumo personal”.

Temas
Seguí leyendo

Desmantelaron un búnker de drogas en Budge: hay un detenido

Causa concesionaria: excarcelaron a los detenidos mientras el principal acusado sigue prófugo

Se suman más denuncias contra la gitana detenida por la estafa mortal en Budge

Robaron una moto a punta de pistola en Villa Rita y dos jóvenes fueron detenidos tras una persecución

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
se le murio una orquidea y fue resiliente: hoy tiene mas de 700 en temperley
Amor vegetal.

Se le murió una orquídea y fue resiliente: hoy tiene más de 700 en Temperley

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Una tarde de libros, shows y juegos para disfrutar en familia.
Recreación.

Lomas recibe la primavera con una tarde de libros, juegos y shows