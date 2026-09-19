Menor detenido en Villa Galicia: tenía la réplica de un arma y marihuana

Los elementos incautados entre las pertenencias del sospechoso.

Un adolescente de 17 años fue detenido durante una persecución en Villa Galicia luego de intentar escapar de un patrullero del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que realizaba una recorrida preventiva y descubrió su presencia sospechosa en la zona.

Fuentes policiales confiaron a La Unión que entre sus pertenencias, el menor tenía una réplica de arma de fuego, un destornillador, y un cigarrillo de marihuana.

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El procedimiento ocurrió el miércoles 16 de septiembre pasado en inmediaciones de El Trébol y Suiza, jurisdicción de la Comisaría 8° de Lomas. Allí, dos jóvenes que caminaban por la vereda comenzaron a correr en sentido contrario al advertir la presencia policial, según consta en el parte oficial.

Los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron interceptar a uno de ellos, de 17 años, mientras que el segundo joven consiguió escapar del lugar.

El menor fue trasladado a la Comisaría de Villa Galicia.

Detenido por tenencia de marihuana

El adolescente fue trasladado a la Comisaría 8ª de Villa Galicia, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 y la UFI 14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La investigación fue iniciada bajo la carátula de “averiguación de ilícito” y “tenencia de estupefaciente para consumo personal”.