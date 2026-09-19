Luciano Castro protagonizaría la serie biográfica de un campeón del mundo

Luciano Castro tiene encaminadas las negociaciones para ponerse en la piel de Locomotora Castro en una serie biográfica sobre el excampeón de mundo de boxeo , en una nueva producción biográfica de una celebridad del deporte argentino. El actor, además, es boxeador amateur desde hace años.

Fue el propio Jorge “Locomotora” Castro quien contó emocionado el proyecto para recrear su vida, con el punto más alto con su consagración como campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en 1994.

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“Estamos por sacar la serie de ocho capítulos del Roña Castro”, afirmó el popular pugilista retirado sobre el proyecto de su propia serie biográfica.

“Lo van a ver a Luciano Castro, están viendo”, aclaró en diálogo con MShow sobre el boxeador aficionado que lo interpretará en la ficción que comenzará en breve a filmarse.

Más allá del papel estelar de Luciano Castro, el “Roña” aclaró lo que representa para él esta producción. “Yo voy a comentar mi historia”, sostuvo a modo de adelanto de la serie.

Dónde se filmará la serie de Locomotora Castro

A modo de adelanto, el exboxeador reveló algunos datos de las locaciones del rodaje de la serie. “Quieren ir a filmar afuera, a Monterrey, México, a Catamarca, en Caleta Olivia, Santa Cruz”, enumeró sobre los lugares donde transcurrirán las escenas.

“Ojalá yo también pueda actuar”, cerró Locomotora Castro ilusionado con compartir el set de filmación con Luciano Castro y con el resto del elenco de su propia serie.