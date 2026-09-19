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19 de septiembre de 2026
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Se estrena en Las Nobles Bestias de Temperley "El sol se muere"

Con autoría y dirección de Nicolás Blandi, la obra se presenta los domingos en Las Nobles Bestias de Temperley y está ambientada en el Conurbano.

Estreno en Temperley.&nbsp;

Estreno en Temperley. 

“El sol se muere”, una obra de teatro con autoría y dirección de Nicolás Blandi, sale a escena los domingo a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, con una historia que trascurre un 1 de enero en el sur del Conurbano.

El elenco lo integran Gabriela Pagés, Marisol Martínez, Camila Vittar, Santiago Miniño y Emiliano Dátola. Se suma la asistencia técnica y el diseño sonoro de Klaus Lucas.

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Estreno en Las Nobles Bestias de Temperley.

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De qué trata la obra de teatro

La obra está ambientada en el Año Nuevo del 2020. Más precisamente las 00:15 del 1 de Enero. En el medio del Conurbano sur del gran Buenos Aires existe un barrio llamado Temperley.

En un hueco olvidado cerca de la calle Alsina, una de las avenidas principales que circundan la geografía de aquello que los locales llaman “el sur” existe un bar, o lo que alguna vez fue un bar.

La Argentina, es el nombre de aquel antro que ahora solo abre para su clientela selecta, habitués de otros tiempos que hoy buscan el escondite ante la luz del día que podría según decires de los chismosos del barrio consumirlos por ser seres de la noche.

MÁS INFO

Entradas anticipadas al Instagram de la obra o por Whatsapp al 11 385 07885

Además hay descuentos para estudiantes, docentes y jubilados.

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