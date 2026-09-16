El proyecto La Ludo del Sur de Lomas de Zamora se expande en distintas localidades

La Ludo del Sur que es una comunidad de juegos de mesa que nació con el objetivo de llevar no sólo entretenimiento, también conocimientos es que este este año se expandió y adelantaron que realizarán encuentros de juegos en Lomas , Temperley , Adrogué y Lanús por las que irán rotando.

La dinámica de la propuesta apunta a invitar a la comunidad a ser parte de tardes de juegos de mesa. Patricia Jullier que es la fundadora de propuesta totalmente interactiva comentó: "Las personas que se van sumando a la comunidad nos reunimos a jugar y merendar mensualmente o con frecuencia quincenal".

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De a poco se fue creando una comunidad que se suma a cada encuentro donde no sólo juegan también invita a la socialización a través de una propuesta totalmente lúdica.

El proyecto que comenzó a gestarse en Lomas de Zamora es para todas las personas de cualquier edad con ganas de pasar un momento distendido. "Decimos que se trata de un encuentro multiedad y multipropósito", aseguró Jullier.

Divertirse, hacer nuevas amistades, acercarse a un nuevo pasatiempos y además ejercitar la mente en un ambiente sano es parte de esta alternativa que cada vez cuenta con más adeptos. Continuando con las novedades, la fundadora comentó que la segunda novedad es que van a comenzar "a reunirse no sólo los días sábados, también los domingos a través de una linda convocatoria".

Entre las otras novedades que lanzaron, Jullier adelantó que van a ir armando una nueva comunidad de personas, pero fans del Burako y Rummy ya que es un juego de mesa clásico que gusta a muchas personas.

Lo que se viene

Respecto al próximo encuentro para jugar al Rummy y al Burako adelantaron que será en el Multiespacio Kilhawe ubicado en Suárez 326, Temperley, el sábado 26 de 15 a 18 y las inscripciones ya están abiertas. Pero, además especificaron que van a incorporar a dicha jornada otros juegos clásicos como damas, escaleras y serpientes y scrabble, entre otros.

Los que quieran sumarse deben saber que el precio es muy accesible: el costo es de $8.000 y 2 personas x $14.000. Además habrá buffet a precios muy convenientes para que todos puedan disfrutar de la tarde de juegos.

Para concluir, la creadora de esta comunidad aseguró que habrá más novedades a futuro. "Toda persona que guste de los juegos de mesa tendrá la posibilidad de encontrar propuestas, no sólo en esta edición de clásicos, también habrá encuentros de juegos modernos".

Para más información sobre cada una de las propuestas o para inscribirse en @ludodelsur o enviar un mensaje de WhatsApp al 1154777319