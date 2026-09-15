Charlotte Caniggia quedó tercera en Gran Hermano: la ganadora del juego estará entre Sol y Yipio

La final Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a las dos jugadoras esperando quien ganará el juego porque en la gala de anoche fue Charlotte Caniggia , quien quedó en el tercer puesto al ser eliminada por decisión de la gente. El momento de tensión se vivió durante todo el programa hasta que Santiago del Moro hizo el anuncio.

Con ficha salida de la casa más famosa, Yipio y Sol Abraham se convirtieron en las finalistas que continuarán en carrera por el trofeo que sólo será para una de ellas. Con mucha expectativa, las tres contrincantes esperaron las palabras del conductor del programa: "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", anunció con su particular tono de intensidad.

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Tras el eufórico anuncio del conductor del ciclo, la noticia en la casa fue celebrada con muchísima emoción sobre todo por Sol, quien inmediatamente festejó estar en la gran final. La rubia sin medir el momento gritó: "¡Vamos, vamos!", al enterarse que iba a estar junto a Yipio compitiendo por el trofeo.

En medio de la salida de la hija de Claudio Caniggia se vivió un tenso momento entre las contrincantes porque Charlotte se acercó a Yipio para brindarle su apoyo: "Amiga, rompela, ojalá ganes", le dijo mientras la abrazaba con cariño.

Pero, las muestras de afecto hacia Yipio continuaron antes que Charlotte cruzara la puerta y lanzó: "Te quiero". Entonces, fue en ese momento que fiel a su estilo, Solange no se aguantó y le gritó: "Saludá Charlotte, no seas maleducada, chau".

Fue el "big" que justo en medio del momento de más tensión interrumpió y le dedicó unas palabras a Charlotte respecto a su paso por la casa.

Una noche de revelaciones

Santiago del Moro visitó la casa, cenó con las tres jugadoras, el último domingo y fue un momento de confesiones ya que el conductor admitió que la producción tenía una favorita. Se trata de unas de las participantes que conquistó a todos: Yanina Zilli.

Del Moro reveló que Zilli es la más querida por los técnicos y productores del ciclo, pero no sólo por su personalidad avasallante sino por el trato y la buena disposición que tuvo siempre durante toda la estadía dentro del ciclo.

"Era la que nunca pedía nada. La que menos jodía en el confesionario", contó entre risas el conductor, según los dichos de la producción del ciclo que son los que siempre están en contacto con cada uno de los jugadores. Del Moro contó que mantuvo ese perfil durante toda su participación en el certamen, algo que fue muy valorado por quienes trabajan las 24 horas en Gran Hermano Generación Dorada.

Esos dichos los lanzó el conductor durante su visita a la casa, en el marco de la última cena con las finalistas antes de la gran definición. Fue un momento donde hubo recuerdos, balances y anécdotas de todo lo sucedido en tantos meses de convivencia.