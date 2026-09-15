Gladys La Bomba Tucumana le hará juicio a Gran Hermano

Gladys La Bomba Tucumana confirmó en una entrevista que iniciará acciones legales en contra Gran Hermano por la pérdida de algunos objetos de valor durante la estancia de la popular cantante por la casa del reality de Telefe.

En diálogo con Infama, reconoció que no disfrutó de su participación dentro de la casa: "No, no la pasé genial, porque era un lugar donde había que convivir; éramos todos muy diferentes y, la verdad, que a esta edad no tengo ganas de ponerme a conocer cómo es el otro. No tengo ganas de hacer eso".

Gladys La Bomba Tucumana recordó la agresividad con la que algunos de los participantes se comunicaban, al punto de llevar cualquier discusión a una intensa pelea: "Me sorprendió que todos eran agresivos en el último tiempo, cada cosa que pasaba era para pelea y se podía haber hablado, si supuestamente es un Gran Hermano. Vos tenés que ser una persona empática. No te digo ser el bonito, el boludo de Gran Hermano, la tarada de Gran Hermano. No, pero ser piola, ser educado".

Con el final del reality tan cerca, la producción ya convocó a las figuras que formarán parte de la última emisión, la cantane no fue una de las convocadas: "No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada".

Gladys La Bomba Tucumana, contra Gran Hermano.

"Aparte me deben cosas, todo. Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo que justamente ahora puse un abogado. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado. No vale nada la pulsera, quiero aclarar, eh", dijo la cantante.

La pérdida de una pulsera que le pertenecía a su esposo, Luciano Ojeda, quien falleció el año pasado tras una batalla contra el cáncer: "Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo. La amaba con toda su alma. Y yo no se la quise poner a él cuando se fue, porque él la amaba para dejármela justamente a mí, porque yo quería tenerla para mí. Y me la llevé porque yo quería tenerlo a él conmigo mientras estaba en la casa. Y están las fotos y todo. Y esa pulsera nunca volvió. Y la ropa tampoco. Un montón de ropa mía de cantar, con etiqueta", confesó la ex Gran Hermano.