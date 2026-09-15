La indirecta de La Joaqui a Luck Ra: "Estoy espectacular"

En medio de su escandalosa separación con Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio también habló de su relación con Tiago PZK, en un picante entrevista de la cantante en el ciclo de Moria Casán en El Trece donde habló de todo y hasta mandó un par de indirectas.

“Estoy espectacular, trabajando mucho. Con Tiago está todo igual que siempre”, sostuvo La Joaqui con una mirada pícara ante las cámaras sobre su presente.

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Mientras que con respecto con respecto a sus idas y vueltas con Luck Ra en las redes sociales, la cantante fue directa: “Mirá, creo que es muy difícil siempre desvincularse en el aspecto que sea, así que cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda y lo respeto”.

“No tenemos nada que hablar. Le deseo que sea feliz. No quedó algo pendiente. Uno cuando decide irse de un lugar o acepta irse de un lugar, tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue”, remarcó.

La Joaqui habló de todo.

La Joaqui y la polémica en las redes sociales

Mientras que La Joaqui minimizó el impacto en las redes sociales. “No veo sus redes, la verdad. Sinceramente no tengo nada malo para decir de él. No quiero ser grosera. De verdad, no tengo nada malo para decir de él”, dijo la cantante.

“Como te digo, las despedidas son complejas, cada cual lidia con sus sentimientos lo mejor que puede, yo tampoco he sido la más inteligente emocionalmente en muchas ocasiones, he colapsado cuando debería haber colapsado sola, entonces estoy tratando de que podamos darle vuelta a la página de la manera más amable posible, la que nos quede”, cerró en forma contundente.