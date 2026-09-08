Revelaron la terrible traición de Luck Ra que descubrió La Joaqui

El escándalo generado por la separación de La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo luego que ambas empiecen a sacar todos los trapitos al sol. Esto incluye el supuesto romance de la cantante con Tiago PZK, un examigo del cordobés.

Yanina Latorre contó el momento en que La Joaqui se encontraba en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, sola y con su valija, esperando el vuelo de regreso.

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Según relato en SQP , en ese momento la cantante habría recibido un mensaje inesperado a través de Instagram que le permitió conocer qué había ocurrido durante los cuatro días que Luck Ra pasó en Ibiza junto a sus amigos.

Yanina Latorre calificó a Luck Ra de “poco hombre” y según contó en su programa de América TV la manera en la que habría terminado el viaje dejó a La Joaqui en una situación incómoda.

“Ella no tenía ni para el remís. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia para que le paguen el auto para ir al aeropuerto. No tenía ni 10 euros”, contó Yanina Latorre sobre la situación que atravesó la cantante.

Luego, Yanina Yanina explicó que La Joaqui decidió bloquear a Luck Ra después de que se viralizara una foto suya llorando en el aeropuerto. La conductora también aseguró que Luck Ra se habría ido de Ibiza al cuarto día y que entre ambos no hubo una última conversación antes de la partida.

“Él quedó muy mal parado con que ella se volvió sola, y aparte él la dejó al cuarto día y se fue. No hubo una última charla”, sostuvo Yanina Latorre sobre lo ocurrido.

El mensaje que recibió La Joaqui

De todos modos, lo que más impactó fue lo que La Joaqui habría descubierto mientras esperaba en Barajas. De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, la artista comenzó a revisar sus mensajes de Instagram y recibió el contacto de una mujer que le habría enviado pruebas sobre lo sucedido en Ibiza.

“Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram, y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir. Una chica, digamos… una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas”, reveló la conductora.

Según Latorre, ese mensaje habría hecho que La Joaqui comprendiera lo que supuestamente había ocurrido durante la estadía de su expareja. “Ahí le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía, y que él hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo”, agregó la conductora.

En ese sentido, Yanina Latorre insistió en que las tres mujeres habrían sido contratadas para estar en el barco y explicó por qué no se conoció la identidad de quien decidió comunicarse con la cantante. “Contrataron tres prostitutas para el barco, chicas que cobraban. La idea era averiguar el nombre, pero nadie me lo quiere decir porque no la quiere vender a la chica porque es su laburo”, señaló.

Finalmente, la conductora contó qué habría motivado a esa mujer a escribirle directamente a La Joaqui en medio de su regreso. “Y la chica, como que le dio lástima, y le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos”, cerró Yanina Latorre.