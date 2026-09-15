martes 15 de septiembre de 2026
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15 de septiembre de 2026
Robo.

Persecución de Lomas de Zamora a Lanús: detienen a cuatro menores por robar una camioneta

Un adolescente y tres chicas fueron detenidos por la Policía tras un extenso seguimiento y un trabajo coordinado entre la Policía de Lomas y Lanús.

La camioneta robada en Lomas de Zamora.

La camioneta robada en Lomas de Zamora.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo empezó cuando un grupo de delincuentes interceptó una Renault Duster color gris en el cruce de Quesada y Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-, en el límite de las localidades de Ingeniero Budge y Villa Fiorito.

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Los ladrones robaron la camioneta y huyeron a bordo de la misma hacia el partido de Lanús. Tras un llamado al 911, la Policía de Lomas de Zamora tomó nota del hecho y organizó un operativo para interceptar a los delincuentes.

Los efectivos notaron que la camioneta había huido en dirección a Lanús, por lo que pidieron apoyo a la fuerza de seguridad de ese partido. Efectivos del Comando de Patrullas recibieron el alerta para localizar al vehículo.

Cuatro menores detenidos por el robo

Los menores fueron trasladados a la Comisar&iacute;a 5&ordf; de Lan&uacute;s.

Los menores fueron trasladados a la Comisaría 5ª de Lanús.

Los agentes de Lanús visualizaron la Duster en el cruce de Olazábal y María Teresa. Enseguida empezaron a perseguirlo. El seguimiento se extendió por casi diez cuadras hasta Florida y Aristóbulo del Valle, donde los delincuentes dejaron abandonada la camioneta para escapar corriendo.

La huida no duró mucho más, ya que los policías lograron reducirlos 200 metros más adelante en el cruce de José María Moreno y José Ignacio Rucci. Se trataba de cuatro menores de edad: un adolescente y tres chicas, todos de 16 años, según fuentes del caso.

Los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 5ª de Lanús. Tras una comunicación con la fiscalía de menores en turno de Lanús, la misma dispuso iniciar una causa por “robo” y que los menores sean entregados a sus padres.

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