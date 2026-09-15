martes 15 de septiembre de 2026
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15 de septiembre de 2026
Infraestructura.

Llavallol: avanza la obra de saneamiento hídrico en la calle Melber

La intervención en Llavallol se extiende por 2,5 kilómetros e incluye cañerías pluviales, sumideros y la repavimentación de 3.000 m².

En Llavallol, avanza la obra de saneamiento hídrico en la calle Melber.

En Llavallol, avanza la obra de saneamiento hídrico en la calle Melber.

La intervención es ejecutada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y surgió a partir de un pedido de la Mesa de Participación Ciudadana integrada por vecinos y vecinas de Llavallol, que fue elevado por el Municipio.

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Los trabajos incluyen la colocación de 1.400 metros lineales de cañerías pluviales, la construcción de cámaras de inspección y nuevos sumideros. Además, se prevé la reconstrucción y repavimentación de 3.000 m² de calzada.

Una obra para prevenir anegamientos

El proyecto se desarrolla a lo largo de 2,5 kilómetros y apunta a mejorar el funcionamiento del sistema de desagües ante episodios de lluvias intensas.

Durante una recorrida por los trabajos, el intendente Federico Otermín junto a la jefa de Gabinete local, Sol Tischik, recibieron al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para supervisar el avance de la intervención.

Desde el Gobierno de la Comunidad remarcaron la importancia de continuar con las tareas de infraestructura hídrica frente a la posibilidad de que Lomas de Zamora registre lluvias inusualmente intensas durante los próximos meses asociadas al fenómeno climático El Niño.

En ese contexto, se destacó la articulación con la Provincia para avanzar con obras destinadas a reducir el riesgo de anegamientos y mejorar las condiciones de drenaje en distintos sectores del distrito.

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