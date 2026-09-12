Capacitarán a bomberos en el centro de entrenamiento de MetroGAS en Llavallol

Las capacitaciones se realizan en Llavallol.

MetroGAS y la Fundación Bomberos de Argentina formalizaron un acuerdo estratégico para capacitar a bomberos voluntarios de la región y del área de distribución de la compañía. La iniciativa se puso en marcha en el Centro de Entrenamiento Técnico (CET) que la empresa tiene en Llavallol.

El convenio busca reforzar la preparación ante situaciones de emergencia y extender el entrenamiento a cuarteles de distintos distritos del sur del Conurbano. El predio ubicado en Camino de Cintura cuenta con una infraestructura diseñada como una ciudad simulada a escala, donde los bomberos pueden entrenarse en escenarios que recrean situaciones reales de riesgo bajo estrictos protocolos de seguridad.

Durante los últimos tres años el esquema de formación alcanzó a más de 800 bomberos de distintos cuarteles. "Trabajar de manera articulada con las fuerzas de primera intervención nos permite anticiparnos a situaciones críticas, compartir conocimientos y mejorar nuestros tiempos de respuesta", señaló Sebastián Mazzucchelli, CEO de MetroGAS en un vídeo compartido a través de las redes sociales. La publicación detalla que durante los últimos tres años el esquema de formación alcanzó a más de 800 bomberos de distintos cuarteles de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación Bomberos de Argentina (@bomberosfund) La empresa y la Fundación Bomberos de Argentina firmaron un acuerdo. Un centro de entrenamiento preparado para realizar simulacros en Llavallol Con esta nueva etapa ambas instituciones buscan ampliar el alcance del programa a las asociaciones de bomberos que forman parte de la red de distribución de MetroGAS, con llegada a distritos como Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.

Por su parte, Antonio Sette, presidente de la Fundación Bomberos de Argentina, destacó que "es un acuerdo para capacitarnos, no solamente nosotros sino también capacitar después a la comunidad y dentro de la comunidad aquellos ámbitos donde quizá el tema del gas tiene mucho que ver con la cotidianeidad, los colegios, los candores comunitarios y las propias estaciones de bomberos. De esta manera creemos que una es mas damos un paso adelante para nuestra comunidad". El objetivo es reforzar la preparación ante emergencias.

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