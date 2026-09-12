Llega la Expo Carreras a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) se prepara para una nueva edición de la Expo Carreras 2026 , una iniciativa que busca acercar a estudiantes secundarios a la vida universitaria. La propuesta es gratuita y será los días 22, 23, 29 y 30, con visitas programadas a las 10 y a las 14 y hay un link de inscripción.

Durante las jornadas, los participantes podrán conocer la oferta académica, recorrer las cinco facultades y el predio, ubicado en el cruce de Juan XXIII y Camino de Cintura . Uno de los ejes de la Expo serán las charlas con quienes ya transitaron o están transitando las carreras "que les cuenten su experiencia al momento de elegir la carrera, que les den consejos que los motiven a perseguir su sueño y que los estudiantes de colegios secundarios se puedan ver reflejado cumpliendo su sueño", detalló la vicepresidenta, Analía Aguirre .

Del aula a la memoria. Cinco docentes que dejaron una huella imborrable en Lomas: sus historias

A la comunidad. Otermín celebró el 165º aniversario de Lomas: "La república más hermosa del universo"

"Consideramos importante que sepan que a la universidad llegan todos, que la igualdad de oportunidades es algo verídico, no ficticio, y que todo este espacio es de ellos también, sea que la elijan como su futura casa de estudios o no", sostuvo.

Para la organización, el recorrido por la Universidad es una parte fundamental de la propuesta, la intención es que los futuros estudiantes puedan conocer de primera mano los espacios donde podrían desarrollar su vida universitaria, acercarse a las facultades que les interesan y despejar dudas antes de tomar una decisión.

En ese sentido, remarcó la diversidad de edades y trayectorias que conviven en la Universidad, "Hablo por la Universidad de Lomas pero se que en todas las facultades tenemos mucha diversidad de personas de diferentes edades chicos de 17 años recién salidos del colegio secundario y personas de más de 80 años persiguiendo ese sueño que tuvieron que dejar pendiente por diferentes circunstancias de la vida y hoy pueden cumplirlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Nacional de Lomas de Zamora (@unlzoficial) En 2025 cientos de jóvenes recorrieron la UNLZ.

Un mensaje para quienes todavía no saben qué estudiar

Ante la incertidumbre que suele acompañar la elección de una carrera, desde la organización recomiendan asesorarse, investigar y no quedarse con dudas.

"Que no tengan miedo a elegir una carrera y equivocarse. A todos nos pasó en algún momento que nos replanteamos alguna decisión que tomamos, pero no está mal hacerlo. Lo que sí estaría mal es no intentarlo por miedo o pensar que no nos da la cabeza para perseguir nuestros sueños", expresó Aguirre.