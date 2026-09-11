Sigue prófugo el principal acusado: salió del país desde Formosa y no volvió a ingresar

Hernán Velardo , señalado como propietario de la concesionaria V-Lion de Temperley , continúa prófugo y con pedido de captura en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita y múltiples estafas vinculadas con la venta de vehículos.

Según pudo saber recientemente La Unión de fuentes vinculadas a la investigación, la última salida del país registrada del imputado fue el 4 de junio, a través de Formosa . Desde entonces, no figura un nuevo ingreso a la Argentina en los registros consultados.

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De esta manera, la Justicia mantiene vigente el pedido de captura contra quien es señalado como uno de los principales responsables de la maniobra investigada, y la sospecha principal es que estaría oculto en Paraguay .

La situación de Velardo se da en momentos en que la causa tuvo novedades respecto de otros dos imputados. Hernán De Campo , exjefe de ventas de V-Lion, y Lucas Della Vedoba , exgerente de la firma, recuperaron la libertad luego de que la Cámara de Apelaciones hiciera lugar a los planteos de sus respectivas defensas. Ambos continúan imputados por presuntas estafas reiteradas y asociación ilícita.

Una causa con múltiples denunciantes

La investigación está a cargo de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación, y se inició a partir de las denuncias de personas que aseguran haber entregado dinero para adquirir vehículos que nunca recibieron y que tampoco habrían logrado recuperar.

La concesionaria V-Lion, ubicada en Temperley, fue clausurada mientras avanzaba la investigación. Las denuncias se multiplicaron y, de acuerdo con las últimas actuaciones conocidas, Velardo permanece señalado como el presunto jefe de la asociación ilícita investigada.

Ahora, mientras los damnificados continúan reclamando respuestas y la devolución del dinero, la búsqueda de Velardo sigue vigente y la Justicia intenta determinar su paradero.