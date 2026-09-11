Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie Carrie

Carrie, un clásico del terror.

Prime Video revela el tráiler de Carrie, la serie de ocho capítulos que se estrenará el miércoles 7 de octubre. Está basada en la novela homónima de Stephen King y que fue llevaba al cine en 1976 y que en un clásico de terror.

La serie sigue a la inadaptada estudiante de secundaria Carrie White (Summer H. Howell) que ha pasado su vida escondida dentro de las paredes de su casa con su ferozmente protectora madre, Margaret (Samantha Sloyan).

Después de la repentina e inoportuna muerte de su padre que la arroja al implacable ecosistema de la escuela secundaria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar que destroza su comunidad, la presión implacable y la crueldad casual de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que surgen junto con su adolescencia.

El elenco de la serie de Prime Video Carrie está protagonizada por Summer H. Howell como Carrie White. El elenco habitual incluye a Samantha Sloyan como Margaret White, Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como la señorita Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

Nueva serie de Prime Video. La serie es una producción de Amazon MGM Studios. Está escrita y producida por el showrunner Mike Flanagan, con el escritor Stephen King también como productor ejecutivo. También reúne a colaboradores de Flanagan de larga trayectoria y a nuevos talentos en su círculo creativo, con estrellas invitadas recurrentes como Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Sieg, Rahul Kohli, Tim Bagley y Heather Graham.

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