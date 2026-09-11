viernes 11 de septiembre de 2026
Escribinos
11 de septiembre de 2026
Prendé la tele.

Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie Carrie

Prime Video anunció un adelanto y el estreno de la nueva serie basada en la novela homónima de Stephen King y que fue llevada al cine.

Carrie, un clásico del terror.&nbsp;

Carrie, un clásico del terror. 

Prime Video revela el tráiler de Carrie, la serie de ocho capítulos que se estrenará el miércoles 7 de octubre. Está basada en la novela homónima de Stephen King y que fue llevaba al cine en 1976 y que en un clásico de terror.

La serie sigue a la inadaptada estudiante de secundaria Carrie White (Summer H. Howell) que ha pasado su vida escondida dentro de las paredes de su casa con su ferozmente protectora madre, Margaret (Samantha Sloyan).

Lee además
Olivia Nuss como Sofía Gala. 
Unas fichas.

Quién es la actriz que interpretó a Sofía Gala en la serie de Moria
Moria Casán, con las actrices que la personificaron. 
Se picó.

Moria Casán se plantó ante los escándalos qué generó su serie de Netflix

Después de la repentina e inoportuna muerte de su padre que la arroja al implacable ecosistema de la escuela secundaria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar que destroza su comunidad, la presión implacable y la crueldad casual de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que surgen junto con su adolescencia.

El elenco de la serie de Prime Video

Carrie está protagonizada por Summer H. Howell como Carrie White. El elenco habitual incluye a Samantha Sloyan como Margaret White, Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Josie Totah como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como la señorita Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

Nueva serie de Prime Video.

Nueva serie de Prime Video.

La serie es una producción de Amazon MGM Studios. Está escrita y producida por el showrunner Mike Flanagan, con el escritor Stephen King también como productor ejecutivo.

También reúne a colaboradores de Flanagan de larga trayectoria y a nuevos talentos en su círculo creativo, con estrellas invitadas recurrentes como Michael Trucco, Crystal Balint, Kate Sieg, Rahul Kohli, Tim Bagley y Heather Graham.

Temas
Seguí leyendo

Quién es la actriz que interpretó a Sofía Gala en la serie de Moria

Moria Casán se plantó ante los escándalos qué generó su serie de Netflix

Martín Bossi protagoniza una serie de Disney sobre las vueltas del amor

Lola, tras la separación de Manuel Ibero: "Me trataban de cornuda"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Maldita felicidad, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: una comedia con Echarri y Paola Krum y "La Obra Redonda"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Carrie, un clásico del terror.  video
Prendé la tele.

Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie Carrie