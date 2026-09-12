Andrés Gil contó que pasó Gimena Accardi y charla que tuvo con Cande Vetrano

Andrés Gil rompió el silencio después de que en LAM revelaran que él tuvo un romance con Gimena Accardi cuando la actriz estaba en Nico Vázquez. Mientras que el actor también estaba en pareja con Cande Vetrano cuando ocurrió ese momento.

"Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora pero yo ya dije lo que tenía que decir", señaló Andrés Gil en una entrevista con Desayuno Americano.

A full. Lali y Cande, en una función especial de "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

También explicó sobre lo ocurrido en aquel entonces y la charla que mantuvo con Cande Vetrano , su pareja y mamá de su hijo. "Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos, desde que yo tengo 26 y ella 24, pasamos por un montón de situaciones como pareja", sentenció Andrés Gil sobre su presente con la actriz lomense.

"Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. No tengo mucho más decir y tampoco tengo por qué aclarar públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien y con la gente que me quiere está todo aclarado", continuó Andrés Gil sobre el tema.

Cande Vetrano y Andrés Gil, de festejo.

El vínculo de Andrés Gil con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Andrés Gil se refirió a la relación que mantiene Gimena Accardi y Nico Vázquez luego de haber quedado como un tercero en discordia en esa escandalosa separación.

"Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad. Ahora obviamente tenemos vínculo, todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida. Nosotros con nuestros amigos, que son los de siempre, y disfrutando ahora el momento lindo que estamos viviendo", aseguró el actor sobre ese escándalo.

Además, negó que Nico Vázquez lo haya ido a buscar cuando surgieron esos trascendidos con Gimena Accardi. "Mirá que hay quilombos sucediendo ahora y vuelven a lo anterior. Yo indiferencia hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí. Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidarla a Cande que no vuelvan a decir cualquier cosa", concluyó su entrevista hablando nuevamente de Cande Vetrano.