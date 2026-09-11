Revelaron que pasó realmente entre Gimena Accardi y Andrés Gil

A poco más de un año de la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi , Ángel de Brito confirmó que hubo un romance entre la actriz y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano . La noticia refleja el rumor que había corrido fuerte en aquel momento.

El conductor de LAM hizo esta picante revelación ante la ausencia de Gimena Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil, organizada por Cande Vetrano y Mery del Cerro.

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Luego de ver una nota de Mery del Cerro intentando explicar por qué no fue Gimena Accardi, Ángel de Brito lanzó la bomba su ciclo de espectáculo de América TV.

“Qué rareza todo, ¿no?”, comentó Ángel de Brito luego ver a Mery del Cerro explicando por qué Gimena Accardi no había estado en la despedida de amigas de Lali Espósito.

“Mery no sabía cómo zafar. Están ocultando todo lo que todo el mundo sabe…”, dijo entonces Pepe Ochoa, en LAM, echando más leña al fuego sobre este escándalo.

“Tampoco tienen por qué decir”, dijo Ángel de Brito, a lo que Pepe Ochoa comentó la obviedad de la ausencia de Gimena Accardi, que nunca se perdía un cumpleaños de sus amigas.

Gimena Accardi y Andrés Gil, juntos.

“¿Y la limpiaron por lo de Nico Vázquez?”, preguntó Ángel de Brito, y Pepe Ochoa.“La limpiaron por lo que fue pasando con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, Cande…”, explicó el panelista.

“Se quedaron del lado de Cande por las especulaciones del vínculo entre ellos dos”, deslizó irónicamente Pepe Ochoa sobre este escándalo que involucra a varios famosos y viejos amigos.

“Especulaciones no, el vínculo existió”, agregó Ángel de Brito. “¿Entre quién?”, siguió Pepe Ochoa y el conductor remató: “Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y si no por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”.

“Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial”, dijo entonces el panelista. Entonces Pepe Ochoa agregó que la relación de Nico Vázquez y la actriz “venía muy mal”, “pero Andrés también era muy amigo de Nicolás”.

“Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, aclaró el panelista. Entonces Ángel de Brito cerró el tema: “Después cada uno arregló sus cosas”.